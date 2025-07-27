- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 1 мин
"Рейки, рейки, шпали, шпали": как звучит на украинском популярная советская считалочка
Это известная детская считалочка, появившаяся на свет в начале ХХ века, ее точный автор, к сожалению, не известен.
Считалочка была очень популярна в советское время, а также после развала Союза на всем постсоветском пространстве. Ее использовали тогда, когда делали деткам массаж. Украинская психологиня Наталия Худимова предложила украинский вариант считалочки. Об этом говорится в видео ТикТок ресурса «РБК-Украина».
И теперь текст считалочки звучит вот так:
«Рейки, рейки, шпали, шпали…
Їхав поїзд із Полтави.
Ось віконце відчинилось –
І горошки покотились.
Йшли курчата, ціпу-ціпу,
Дзьобали собі на втіху.
А за ними гусенята,
Теж пощипують завзято.
Далі йшла сім’я слонів,
Тупали, аж гай шумів.
Далі бігло ведмежа
І спіймало нам вужа.
Далі йшов до нас вовчок
І вкусив нас за бочок.
Далі йшла до нас лисичка
З пишним хвостиком сестричка.
Ось директор, молодець,
Стіл поставив і стілець.
І друкує на машинці
Лист малесенькій дитинці:
“Любий синку! Любий Хлопчик!
Висилаю жовтий горщик.
На нім сонячні бочки
І на денці — крапочки”».