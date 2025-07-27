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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

"Рейки, рейки, шпали, шпали": как звучит на украинском популярная советская считалочка

Это известная детская считалочка, появившаяся на свет в начале ХХ века, ее точный автор, к сожалению, не известен.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как популярная советская считалочка звучит на украинском

Как популярная советская считалочка звучит на украинском / © www.freepik.com/free-photo

Считалочка была очень популярна в советское время, а также после развала Союза на всем постсоветском пространстве. Ее использовали тогда, когда делали деткам массаж. Украинская психологиня Наталия Худимова предложила украинский вариант считалочки. Об этом говорится в видео ТикТок ресурса «РБК-Украина».

И теперь текст считалочки звучит вот так:

«Рейки, рейки, шпали, шпали…

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось –

І горошки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята,

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім’я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

Далі бігло ведмежа

І спіймало нам вужа.

Далі йшов до нас вовчок

І вкусив нас за бочок.

Далі йшла до нас лисичка

З пишним хвостиком сестричка.

Ось директор, молодець,

Стіл поставив і стілець.

І друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

“Любий синку! Любий Хлопчик!

Висилаю жовтий горщик.

На нім сонячні бочки

І на денці — крапочки”».

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Дата публикации
Количество просмотров
417
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