Рейтинг самых богатых мэров Украины: кто выиграл гонку на количество недвижимости

В начале января 2024 года украинцы наконец-то смогли получить доступ к публичным декларациям украинских чиновников, которых обязали подать отчетность о собственных доходах за 2021 и 2022 годы.

Из публичных деклараций стало известно, кто из руководителей крупных украинских городов и глав всех обладминистраций имеет наибольшее состояние, много квартир и машин, а кого содержат состоятельные супруги.

Об этом пишет издание NV.

Первое место: Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и его жена Валерия имели 8 квартир и жилых домов. В то же время, часть недвижимости они получили именно в 2022 году, когда началась большая война.

В частности, 27 февраля того же года Бондаренко стал собственником жилого дома на 85 кв. м, жилого дома со дворовыми зданиями и сооружениями на 74 кв. м, нежилого здания с дворовыми зданиями и сооружениями на 269 кв. м, двух земельных участков площадью 33 га и 1,7 га, имущества паевого фонда в поселке Лысянка Черкасской области, а также квартиры на 143 кв. м и двух гаражей в Черкассах.

Стоит отметить, что именно 27 февраля 2022 Бондаренко получил 8 объектов недвижимого имущества и денежные средства за имущество паевого фонда по наследству. А с июня 2022 года жена и дети Бондаренко могли пользоваться квартирой на 70 кв. м в Испании.

К тому же, кроме полученной тогда недвижимости, у Бондаренко был жилой дом на 178 кв. м в Лысянке, а в общей долевой собственности супругов была еще и квартира на 111 кв. м в Ивано-Франковске.

У жены Бондаренко было 10 земельных участков в Черкасской области и жилой дом с нежилыми помещениями в Лысянке.

В общей долевой собственности жены Бондаренко числился в 2022-м жилой дом на 276 кв. м, земельный участок на 936 кв. м и нежилые здания на 389 кв. м в Ивано-Франковске. Кроме того, женщина арендовала земельный участок почти на 1,2 га в Черкассах.

Супруги Бондаренко и их дети также могли пользоваться земельным участком на 1,6 га в Лысянке.

В мае 2022 года супруга мэра Черкасс также стала владелицей дома отдыха с хозяйственными постройками в поселке Сокирна, но на тот момент он еще строился.

Второе место: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вместе с женой Юлией по состоянию на конец 2022 года владел 7 квартирами в Николаеве.

Лично у Ким было пять квартир: на 116, 73 и 49 кв. м и две – по 84 кв. м. А вместе с супругой владел еще одной квартирой на 103 кв. м. В то же время Юлия Ким имела в собственности еще и квартиру площадью 58 кв. м.

У Виталия Кима также было нежилое помещение на 294 кв. м.

Третье место: Руслан Запарюк, глава Черновицкой ОВА

Руслан Запарюк и его жена Наталья имели в собственности 6 квартир. В частности, сам председатель ОВА имела долевую собственность на квартиру площадью почти 50 кв. м в Ивано-Франковске. У его жены было четыре квартиры в Черновцах: на 61, 58 и две по 49 кв. м. В объектах незавершенного строительства у женщины также числилась квартира на 205 кв. м в Ивано-Франковске.

Четвертое место: Борис Филатов, мэр Днепра

Борис Филатов вместе с супругой Мариной имели в собственности 5 жилых объектов.

Согласно декларации-2022, сам мэр имел квартиру на 279 кв. м в Днепре и жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями на 1395 кв. м в городе Подгородное Днепропетровской области. Его жена владела квартирой на 212 кв. м в Киеве, квартирой на 824 кв. м в Днепре и жилым домом с хозяйственными постройками и сооружениями на 462 кв. м в селе Орловщина Днепропетровской области.

Кроме того, мэр имел два земельных участка в Подгорном — на 6 тыс. и 1200 кв. м. Жена Филатова также владела тремя участками в Орловщине площадью 2500, 1872 и 1632 кв. м. Кроме того, супруги могли пользоваться участком на 22 тыс. кв. м в Подгородном.

У них также было три нежилых помещения в Днепре и одно — в Смеизе.

Кроме того, в общей долевой собственности жены Филатова числилось два земельных участка в Днепре — на 1378 и 442 кв. м и общественный дом с хозяйственными зданиями и сооружениями – база семейного отдыха на 2027 кв. м в Подгорном.

Пятое место: Андрей Райкович, глава Кировоградской ОВА

Глава Кировоградской ОВА задекларировал ряд недвижимости в селе Суботцы Кировоградской области – три жилых дома (на 118, 46 и 45 кв. м), дачный дом на 67 кв. м, а также 11 земельных участков (площадью от 75 кв. м до 2,5 га).

Шестое место: Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА

Согласно декларации, глава Житомирской ОВА собственной недвижимости нет, но он попал в рейтинг NV благодаря квартирам своей жены Елены Горбатюк-Бунечко. Последняя в 2022-м была владелицей трех квартир во Львове – на 67, 37 и 25 кв. м. Женщина также имела в долевой собственности квартиру на 104 кв. м во Львове.

Сам же Бунечко арендовал еще одну квартиру на 107 кв. в Житомире.

Напомним, 31 января истек срок для подачи деклараций государственными служащими, в том числе нардепами, за 2021-й и 2022-й годы. Так, за 2022 год народные депутаты задекларировали 134 новых транспортных средства, кроме 304, которые они имели. Из них 109 депутатов приобрели хотя бы одно новое авто. Несмотря на это, у четверти народных избранников машин нет или не подали деклараций. Подробнее читайте в материале ТСН.ua.

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