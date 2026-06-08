"Режим измены": женщина объяснила, какие настройки телефона чаще всего используют неверные партнеры

Какие приложения могут скрывать переписку / © Unsplash

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Смартфоны и скрытые функции мессенджеров все чаще помогают людям скрывать измены.

Об этом рассказала жительница Лос-Анджелеса Кэрри, историю которой опубликовало Daily Mail.

По ее словам, она заметила, что с телефона партнера стали исчезать целые переписки. Мужчина удалял сообщения, однако забыл о синхронизации с лежавшим у кровати iPad.

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«Он удалил все из своего телефона. Но забыл об iPad на тумбочке», — рассказала женщина.

Там она нашла месяцы переписки, информацию о ночных встречах и бронировании ресторанов, о которых раньше ничего не знала.

Режим измены: что такое affair mode

В материале говорится о так называемом «режиме измены» — наборе функций и приложений, позволяющих скрывать общение и цифровые следы.

Кэрри выяснила, что ее партнер активировал в WhatsApp функцию автоматического удаления сообщений. Благодаря этому переписка исчезала через некоторое время.

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Впоследствии она также обнаружила, что у мужчины был роман с ее лучшей подругой.

«Я нашла совместный Google-документ между ним и моей подругой со школы. Там было все — сообщения, планы, фото», — сказала женщина.

Какие приложения могут скрывать переписку

Технический эксперт Ким Командо пояснила, что одним из самых распространенных способов сокрытия информации являются специальные приложения, замаскированные под обычные программы.

Например, некоторые приложения выглядят как калькулятор, но после ввода PIN открывают скрытые фото, чаты или журнал звонков.

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Среди таких программ она назвала:

Calculator Pro+;

Calculator Vault;

Secret Calculator.

Автоудаление сообщений и скрытые чаты

В WhatsApp и других мессенджерах существует функция автоматического удаления сообщений через 24 часа, 7 дней или 30 дней.

Также пользователи могут:

скрывать уведомления от отдельных контактов;

блокировать чат с помощью Face ID или PIN-кода;

убирать приложения с главного экрана без удаления.

На iPhone это можно сделать через меню «Remove from Home Screen», после чего приложение остается установленным, но не отображается на экране.

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В то же время авторы материала отмечают, что такие функции не всегда свидетельствуют об измене, ведь некоторые просто стремятся к большей конфиденциальности. Если же возникают подозрения, лучшим решением остается откровенный разговор.

Напомним, поколение зумеров массово возвращается к кнопочным и стационарным телефонам. Люди, выросшие со смартфоном в руке, вдруг начали мечтать о кнопочных телефонах, проводных трубках и жизни без бесконечных уведомлений.

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