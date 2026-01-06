ТСН в социальных сетях

141
1 мин

Режим стирки, который укорачивает жизнь вашей одежды — и вы включаете его каждый день

Многие даже не задумываются, какой режим стирки выбирает. Кажется, чем интенсивнее — тем чище.

Татьяна Мележик
Какой режим стирки портит одежду чаще всего

Какой режим стирки портит одежду чаще всего / © pexels.com

Но на самом деле один из самых популярных режимов ежедневно разрушает вашу одежду, делая ткани более тонкими, тусклыми и деформированными.

Самый вредный режим — “быстрая стирка”

Удобный, экономный, и мы запускаем его чуть ли не каждый день. Однако именно он способен нанести наибольший вред вашим вещам. Через короткий цикл барабан вращается активнее, отжим сильнее, а ткань не успевает “отдохнуть” в воде.

Результат: волокна изнашиваются быстрее, одежда теряет форму, а тонкие ткани могут растягиваться или кашляться.

Почему “быстрая стирка” разрушает одежду

Проблема не только в длительности цикла, но и в сочетании нескольких факторов:

  • высокая интенсивность вращения барабана;

  • сильный отжим;

  • недостаточное растворение моющих средств;

  • плохое выполаскивание тканей.

Одежда вроде бы чистая, но со временем выглядит изношенной. Больше всего страдают:

  • футболки и блузки из тонкой ткани;

  • синтетические вещи;

  • изделия с принтами;

  • нижнее белье.

Такие вещи нуждаются в более деликатном подходе.

Какой режим выбрать, чтобы сохранить одежду

Для ежедневной стирки лучше выбирать:

  • “хлопок” или “смешанное белье” с более низкой температурой;

  • деликатная стирка для тонких тканей;

  • меньшее отжим.

Такие режимы занимают немного больше времени, но гораздо бережнее к тканям и продлевают жизнь вашей одежды.

Следующая публикация

