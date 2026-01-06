- Дата публикации
Режим стирки, который укорачивает жизнь вашей одежды — и вы включаете его каждый день
Многие даже не задумываются, какой режим стирки выбирает. Кажется, чем интенсивнее — тем чище.
Но на самом деле один из самых популярных режимов ежедневно разрушает вашу одежду, делая ткани более тонкими, тусклыми и деформированными.
Самый вредный режим — “быстрая стирка”
Удобный, экономный, и мы запускаем его чуть ли не каждый день. Однако именно он способен нанести наибольший вред вашим вещам. Через короткий цикл барабан вращается активнее, отжим сильнее, а ткань не успевает “отдохнуть” в воде.
Результат: волокна изнашиваются быстрее, одежда теряет форму, а тонкие ткани могут растягиваться или кашляться.
Почему “быстрая стирка” разрушает одежду
Проблема не только в длительности цикла, но и в сочетании нескольких факторов:
высокая интенсивность вращения барабана;
сильный отжим;
недостаточное растворение моющих средств;
плохое выполаскивание тканей.
Одежда вроде бы чистая, но со временем выглядит изношенной. Больше всего страдают:
футболки и блузки из тонкой ткани;
синтетические вещи;
изделия с принтами;
нижнее белье.
Такие вещи нуждаются в более деликатном подходе.
Какой режим выбрать, чтобы сохранить одежду
Для ежедневной стирки лучше выбирать:
“хлопок” или “смешанное белье” с более низкой температурой;
деликатная стирка для тонких тканей;
меньшее отжим.
Такие режимы занимают немного больше времени, но гораздо бережнее к тканям и продлевают жизнь вашей одежды.