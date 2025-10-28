Режимы стирки, которые не приносят никакой пользы и портят одежду: о них надо забыть навсегда

Какие режимы стирки не приносят пользы / © Freepik

Реклама

У современных стиральных машин есть десятки программ, и кажется, что каждая из них нужна. Но на самом деле много режимов — это только маркетинговый трюк производителей. Они не приносят пользы, а иногда даже портят одежду или тратят слишком много ресурсов. Чтобы вещи служили дольше, а счета за электричество не росли, важно знать, какие программы стирки лучше отключить навсегда.

Какие режимы стирки не приносят никакой пользы, а только портят вещи

«Суперстирка» или «Интенсивная стирка». Многие хозяйки считают, что чем дольше крутится барабан, тем чище будут вещи. Но на самом деле этот режим предназначен для сильно загрязненной рабочей одежды, а не обычного белья. Во время «суперстирки» ткань дольше находится в горячей воде и активном отжиме, из-за чего волокна быстро изнашиваются, цвета тускнеют, а форма вещей портится. Лучше выбирать стандартную стирку при 40°C или «Эко» — эти режимы более деликатны и экономны.

«Предварительная стирка». Эта функция необходима только для очень грязных вещей, например, после работы в саду или на строительстве. Если вы добавляете предварительную стирку в обычный цикл, то напрасно тратите воду, электроэнергию и стиральный порошок. В большинстве случаев одного стандартного цикла вполне достаточно, чтобы полностью постирать белье.

«Стирка при 90°C». Раньше этот режим использовали для кипячения постельного белья, но современные стиральные средства эффективны даже при 40°C. Высокая температура не только потребляет в несколько раз больше электроэнергии, но быстро разрушает структуру ткани. К тому же, такая стирка не всегда безопасна для современных синтетических материалов. Лучше выбирать стирку при 40-60°C, этого достаточно даже для уничтожения бактерий.

«Быстрая стирка». Режим «15-25 минут» создан только для освежения одежды, а не для полной очистки. Если загрузить в барабан много вещей или тяжелые ткани, например махровые полотенца или джинсы, порошок просто не успеет раствориться, а вода не проникнет в волокна. В результате вещи остаются полугрязными, а запах влаги появится уже после первой сушки.

«Дополнительное полоскание» без надобности. Многие люди включают его на всякий случай, особенно если кажется, что порошок не вымылся. Но при использовании качественных средств этот этап не нужен. Лишнее полоскание — это только дополнительная нагрузка на машину, расход воды и продление времени стирки.

Чтобы продлить жизнь стиральной машине, не стоит перегружать барабан и использовать все режимы. Самый эффективный вариант для большинства вещей — стирка при 40°C с полным циклом и минимумом оборотов отжима.