ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
525
Время на прочтение
2 мин

Режимы стирки, которые не приносят никакой пользы и портят одежду: о них надо забыть навсегда

Некоторые программы не только не улучшают чистоту вещей, но и вредят тканям, увеличивают расход воды и электроэнергии. Эксперты рассказали, какие режимы лучше не использовать вообще.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие режимы стирки не приносят пользы

Какие режимы стирки не приносят пользы / © Freepik

У современных стиральных машин есть десятки программ, и кажется, что каждая из них нужна. Но на самом деле много режимов — это только маркетинговый трюк производителей. Они не приносят пользы, а иногда даже портят одежду или тратят слишком много ресурсов. Чтобы вещи служили дольше, а счета за электричество не росли, важно знать, какие программы стирки лучше отключить навсегда.

Какие режимы стирки не приносят никакой пользы, а только портят вещи

  • «Суперстирка» или «Интенсивная стирка». Многие хозяйки считают, что чем дольше крутится барабан, тем чище будут вещи. Но на самом деле этот режим предназначен для сильно загрязненной рабочей одежды, а не обычного белья. Во время «суперстирки» ткань дольше находится в горячей воде и активном отжиме, из-за чего волокна быстро изнашиваются, цвета тускнеют, а форма вещей портится. Лучше выбирать стандартную стирку при 40°C или «Эко» — эти режимы более деликатны и экономны.

  • «Предварительная стирка». Эта функция необходима только для очень грязных вещей, например, после работы в саду или на строительстве. Если вы добавляете предварительную стирку в обычный цикл, то напрасно тратите воду, электроэнергию и стиральный порошок. В большинстве случаев одного стандартного цикла вполне достаточно, чтобы полностью постирать белье.

  • «Стирка при 90°C». Раньше этот режим использовали для кипячения постельного белья, но современные стиральные средства эффективны даже при 40°C. Высокая температура не только потребляет в несколько раз больше электроэнергии, но быстро разрушает структуру ткани. К тому же, такая стирка не всегда безопасна для современных синтетических материалов. Лучше выбирать стирку при 40-60°C, этого достаточно даже для уничтожения бактерий.

  • «Быстрая стирка». Режим «15-25 минут» создан только для освежения одежды, а не для полной очистки. Если загрузить в барабан много вещей или тяжелые ткани, например махровые полотенца или джинсы, порошок просто не успеет раствориться, а вода не проникнет в волокна. В результате вещи остаются полугрязными, а запах влаги появится уже после первой сушки.

  • «Дополнительное полоскание» без надобности. Многие люди включают его на всякий случай, особенно если кажется, что порошок не вымылся. Но при использовании качественных средств этот этап не нужен. Лишнее полоскание — это только дополнительная нагрузка на машину, расход воды и продление времени стирки.

Чтобы продлить жизнь стиральной машине, не стоит перегружать барабан и использовать все режимы. Самый эффективный вариант для большинства вещей — стирка при 40°C с полным циклом и минимумом оборотов отжима.

Дата публикации
Количество просмотров
525
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie