Резкий отказ от вейпа может иметь неожиданные последствия: что происходит с организмом

Электронные сигареты

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Резкий отказ от вейпа вызывает сильнейший физический и психологический дискомфорт. Врачи предостерегают от внезапного прекращения употребления никотина и советуют снижать его дозу постепенно.

Об этом пишет ladbible.

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Резко бросать вейп тяжелее, чем обычные папиросы, из-за сильного синдрома отмены. Специалисты NHS советуют отказываться от этой привычки постепенно: выбирать жидкости с меньшим содержанием никотина, снижать дозу и делать большие перерывы между парением.

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Своим опытом резкого отказа от вейпа поделилась Хлоя. По ее словам, уже через несколько часов она начала задыхаться, а из-за сильной тяги к никотину ей стало тяжело мыслить.

«У меня был серьезный случай затуманивания мозга, и это было все, о чем я могла думать. Тяга была сильной, и я несколько раз сомневалась, действительно ли это того стоит», — рассказала девушка.

Без вейпа девушка долго не могла заснуть и постоянно вертелась в постели. Хлоя добавила, что ей было трудно запоминать информацию, и она чувствовала себя постоянно отстраненной.

Симптомы отказа от никотина достигают пика через 72 часа. Сначала возникают раздражение, тревога и чувство пустоты, а впоследствии головная боль, сильное потоотделение и кашель со слизью. Физическое состояние и сон улучшаются в течение нескольких дней, но тревожность может длиться дольше.

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Напомним, обычный волдырь или порез может стать опасным для человека с диабетом. Из-за поражения нервов травма способна остаться незамеченной, а ее заживление — затянуться.

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