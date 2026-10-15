ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
50
Время на прочтение
2 мин

Резкий отказ от вейпа может иметь неожиданные последствия: что происходит с организмом

Девушка бросила вейп и уже через несколько часов столкнулась с неожиданными симптомами. Эксперты объяснили, почему резкий отказ от никотина может быть тяжелым и как облегчить этот процесс.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Электронные сигареты

Электронные сигареты

Резкий отказ от вейпа вызывает сильнейший физический и психологический дискомфорт. Врачи предостерегают от внезапного прекращения употребления никотина и советуют снижать его дозу постепенно.

Об этом пишет ladbible.

Резко бросать вейп тяжелее, чем обычные папиросы, из-за сильного синдрома отмены. Специалисты NHS советуют отказываться от этой привычки постепенно: выбирать жидкости с меньшим содержанием никотина, снижать дозу и делать большие перерывы между парением.

Своим опытом резкого отказа от вейпа поделилась Хлоя. По ее словам, уже через несколько часов она начала задыхаться, а из-за сильной тяги к никотину ей стало тяжело мыслить.

«У меня был серьезный случай затуманивания мозга, и это было все, о чем я могла думать. Тяга была сильной, и я несколько раз сомневалась, действительно ли это того стоит», — рассказала девушка.

Без вейпа девушка долго не могла заснуть и постоянно вертелась в постели. Хлоя добавила, что ей было трудно запоминать информацию, и она чувствовала себя постоянно отстраненной.

Симптомы отказа от никотина достигают пика через 72 часа. Сначала возникают раздражение, тревога и чувство пустоты, а впоследствии головная боль, сильное потоотделение и кашель со слизью. Физическое состояние и сон улучшаются в течение нескольких дней, но тревожность может длиться дольше.

Напомним, обычный волдырь или порез может стать опасным для человека с диабетом. Из-за поражения нервов травма способна остаться незамеченной, а ее заживление — затянуться.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie