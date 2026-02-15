- Дата публикации
Резкое старение в 44 и 60 лет: как можно уменьшить влияние времени
Изменения в обмене веществ и мышечной массе оказывают влияние на здоровье в 40 и 60 лет. Узнайте советы врачей по питанию, упражнениям и профилактике хронических болезней.
Несмотря на то, что британцы живут дольше, чем когда-либо, продолжительность жизни в хорошем здоровье сокращается. По последним данным Офиса национальной статистики (ONS), средняя продолжительность жизни составляет 83 года для женщин и 79 лет для мужчин, но люди проводят в хорошем здоровье чуть больше 60 лет — почти на два года меньше, чем до пандемии.
Об этом говорится в dailymail.
Исследование, проведенное в Стэнфорде, показало, что в жизни человека есть два пиковых периода ускоренного старения — около 44 и 60 лет.
Что происходит в 40+
Одним из главных изменений в 40 лет является снижение эффективности переработки жиров и сахара. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и роста уровня холестерина. Неправильное питание, избыток обработанных продуктов, жирных и жареных блюд, а также ослабление костей может привести к остеопении — ранней стадии потери костной массы, предшествующей остеопорозу.
Эксперты советуют:
питаться продуктами с кальцием, преимущественно через еду;
уменьшить потребление алкоголя;
регулярно выполнять физические упражнения, особенно нагружающие кости (прыжки, скакалка).
Что происходит в 60+
После 60 лет замедляется работа жизненно важных органов, в том числе сердца, почек и поджелудочной железы.
Возрастает риск диабета 2 типа из-за инсулинорезистентности и потери мышечной массы. Сердце и сосуды становятся более уязвимыми: сужаются артерии, появляется риск инсульта и болезней сердца.
Рекомендации экспертов для людей постарше:
регулярно делать силовые упражнения 2 раза в неделю;
контролировать вес, уровень холестерина и давление;
соблюдать здоровое питание и ограничить красное и обработанное мясо;
бросить курить и ограничить алкоголь до 14 единиц в неделю;
еженедельно уделять 150 минут физической активности умеренной интенсивности.
По словам экспертов, соблюдение этих правил может замедлить процесс старения, снизить риск хронических заболеваний и продлить здоровые годы жизни.
