Резкое старение в 44 и 60 лет: как можно уменьшить влияние времени

Эксперты раскрыли два пика старения / © pexels.com

Реклама

Несмотря на то, что британцы живут дольше, чем когда-либо, продолжительность жизни в хорошем здоровье сокращается. По последним данным Офиса национальной статистики (ONS), средняя продолжительность жизни составляет 83 года для женщин и 79 лет для мужчин, но люди проводят в хорошем здоровье чуть больше 60 лет — почти на два года меньше, чем до пандемии.

Об этом говорится в dailymail.

Исследование, проведенное в Стэнфорде, показало, что в жизни человека есть два пиковых периода ускоренного старения — около 44 и 60 лет.

Реклама

Что происходит в 40+

Одним из главных изменений в 40 лет является снижение эффективности переработки жиров и сахара. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и роста уровня холестерина. Неправильное питание, избыток обработанных продуктов, жирных и жареных блюд, а также ослабление костей может привести к остеопении — ранней стадии потери костной массы, предшествующей остеопорозу.

Эксперты советуют:

питаться продуктами с кальцием, преимущественно через еду;

уменьшить потребление алкоголя;

регулярно выполнять физические упражнения, особенно нагружающие кости (прыжки, скакалка).

Что происходит в 60+

После 60 лет замедляется работа жизненно важных органов, в том числе сердца, почек и поджелудочной железы.

Возрастает риск диабета 2 типа из-за инсулинорезистентности и потери мышечной массы. Сердце и сосуды становятся более уязвимыми: сужаются артерии, появляется риск инсульта и болезней сердца.

Реклама

Рекомендации экспертов для людей постарше:

регулярно делать силовые упражнения 2 раза в неделю;

контролировать вес, уровень холестерина и давление;

соблюдать здоровое питание и ограничить красное и обработанное мясо;

бросить курить и ограничить алкоголь до 14 единиц в неделю;

еженедельно уделять 150 минут физической активности умеренной интенсивности.

По словам экспертов, соблюдение этих правил может замедлить процесс старения, снизить риск хронических заболеваний и продлить здоровые годы жизни.

Напомним, кардиолог назвал три признака, которые сигнализируют об угрозе сердцу и почкам.

Постоянная усталость и одышка могут быть не просто следствием стресса, а признаком серьезного поражения сосудов.

Реклама

Также известно, что менопауза вызывает высокое артериальное давление.