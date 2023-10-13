Результат за 1 день: как избавиться от моли раз и навсегда без химии

Миль осенью настойчиво лезет в дом или квартиру в поисках тепла. Это насекомое способно испортить любимую одежду, а потому с ней лучше бороться сразу.
Эксперты французской потребительской организации Que Choisir утверждают, что самыми желанными "вкусами" для моли являются мохер, шерсть, альпака, ангора, шелк, кашемир, перья и мех. При этом это те материалы, которые содержат кератин и белок. А вот синтетика моли не нравится.
Однако любые ткани станут для вредителя еще более привлекательными, если на них остаются следы пота, кожи, жира, поэтому прежде всего важно складывать в шкаф только чистые вещи.
Одна самка за свою недолгую жизнь может в среднем отложить от 30 до 200 яиц. Волокнами питаются именно вылупившиеся гусеницы.
Напомним, раньше мы рассказывали, как раз и навсегда избавиться от конденсата на окнах.
Самые эффективные средства от моли: народные рецепты
Эксперты из Que Choisir протестировали как народные средства, так и химию. Они пришли к выводу, что оба варианта работают одинаково эффективно. Поэтому если вы не хотите использовать в квартире химию, можно обратить внимание на естественные отпугиватели моли.
Для отпугивания моли чаще всего используются растения или специи с резким запахом. Он перебивает запах кератина и белка, поэтому вредители просто не изъявляют желания откладывать яйца в вашем шкафу.
Лучшими средствами от моли оказались: веточка лаванды, лавровые листья, розмарин, чабрец, гвоздика. Их эксперты советуют менять раз в месяц.
Интересно, что самым эффективным средством оказалась совсем не лаванда, а гвоздика. Этот запах вредитель совсем не переносит через эвгенол, который содержится в масле этого растения и является натуральным инсектицидом.
Поэтому, чтобы избавиться от моли, просто положите в шкаф небольшой контейнер с горстью сухих бутонов гвоздики. А чтобы усилить эффект, можете вонзить их в апельсин.
Как эффективно вывести моль: чек-лист
Итак, кроме того, что в шкаф нужно класть только чистые, постираны вещи, запомните еще несколько важных советов:
- Лучше хранить шелковые, шерстяные и другие уязвимые материалы, обязательно кладите их в плотные пакеты или контейнеры.
- Периодически вытряхивайте все вещи, висящие в шкафу, потому что яйца и личинки легко встряхиваются.
Если вы уже обнаружили в шкафу "очаг" моли, сразу постирайте все вещи, которые там лежали, при температуре не менее 60 градусов. Нежные ткани лучше отправить в морозильную камеру на несколько часов. Холод и горячая вода уничтожат личинки и яйца.
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