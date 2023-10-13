Результат за 1 день: как избавиться от моли раз и навсегда без химии

Миль осенью настойчиво лезет в дом или квартиру в поисках тепла. Это насекомое способно испортить любимую одежду, а потому с ней лучше бороться сразу.

Эксперты французской потребительской организации Que Choisir утверждают, что самыми желанными "вкусами" для моли являются мохер, шерсть, альпака, ангора, шелк, кашемир, перья и мех. При этом это те материалы, которые содержат кератин и белок. А вот синтетика моли не нравится.

Однако любые ткани станут для вредителя еще более привлекательными, если на них остаются следы пота, кожи, жира, поэтому прежде всего важно складывать в шкаф только чистые вещи.

Одна самка за свою недолгую жизнь может в среднем отложить от 30 до 200 яиц. Волокнами питаются именно вылупившиеся гусеницы.

Напомним, раньше мы рассказывали, как раз и навсегда избавиться от конденсата на окнах.

Самые эффективные средства от моли: народные рецепты

Эксперты из Que Choisir протестировали как народные средства, так и химию. Они пришли к выводу, что оба варианта работают одинаково эффективно. Поэтому если вы не хотите использовать в квартире химию, можно обратить внимание на естественные отпугиватели моли.

Для отпугивания моли чаще всего используются растения или специи с резким запахом. Он перебивает запах кератина и белка, поэтому вредители просто не изъявляют желания откладывать яйца в вашем шкафу.

Как избавиться от моли раз и навсегда / Фото: pixabay.com

Лучшими средствами от моли оказались: веточка лаванды, лавровые листья, розмарин, чабрец, гвоздика. Их эксперты советуют менять раз в месяц.

Интересно, что самым эффективным средством оказалась совсем не лаванда, а гвоздика. Этот запах вредитель совсем не переносит через эвгенол, который содержится в масле этого растения и является натуральным инсектицидом.

Поэтому, чтобы избавиться от моли, просто положите в шкаф небольшой контейнер с горстью сухих бутонов гвоздики. А чтобы усилить эффект, можете вонзить их в апельсин.

Как эффективно вывести моль: чек-лист

Итак, кроме того, что в шкаф нужно класть только чистые, постираны вещи, запомните еще несколько важных советов:

Лучше хранить шелковые, шерстяные и другие уязвимые материалы, обязательно кладите их в плотные пакеты или контейнеры. Периодически вытряхивайте все вещи, висящие в шкафу, потому что яйца и личинки легко встряхиваются.

Если вы уже обнаружили в шкафу "очаг" моли, сразу постирайте все вещи, которые там лежали, при температуре не менее 60 градусов. Нежные ткани лучше отправить в морозильную камеру на несколько часов. Холод и горячая вода уничтожат личинки и яйца.

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