Результаты опроса шокируют: 60% детей идут в школу в подгузниках

Шесть из десяти родителей в Великобритании не считают нужным приучать своих детей к туалету перед началом обучения в школе. Поэтому некоторые дети идут в школу в подгузниках.

Об этом свидетельствуют результаты опроса правительства, сообщает The Sun.

Кроме того, около 64% родителей считают, что их детям не нужно уметь сосредотачиваться на задании в течение десяти минут до начала формального образования в четыре года. А 70% говорят, что для их детей не важно знать, как пользоваться ножом и вилкой.

Также половина родителей не считает важным, чтобы их дети умели говорить предложениями до начала учебы в школе. Еще 60% не считают, что мальчики и девушки должны уметь распознавать какие-либо цифры или буквы.

Министерство образования запустило онлайн-справочник «Лучший старт в жизни», чтобы решить проблемы, связанные с тем, что учителя теперь вынуждены выполнять роль родителей-заменителей, одновременно совмещая обучение с традиционными занятиями.

При поддержке Национальной службы здравоохранения (NHS), руководство будет предлагать советы по режиму кормления и сна, развитию речи, этапам развития ребенка и доступу к местным услугам по уходу за детьми. Национальная ассоциация профсоюза директоров школ предупредила, что руководители и персонал школ все чаще выполняют роль учителей, социальных работников и консультантов одновременно.

