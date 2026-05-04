РФ атаковала объекты «Нафтогаза»: где повреждены объекты и остановлено производство

В компании подчеркивают, что россияне усилили удары по мощности «Нефтегаза», а потому есть риски для подготовки к зиме.

Нефтегаз.

Нефтегаз / © УНИАН

За прошедшие сутки российская армия атаковала пять инфраструктурных объектов НАК «Нафтогаз» в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что из-за повреждения оборудования пришлось остановить производственные процессы.

«Россияне увеличивают количество атак на производственные предприятия „Нефтегаза“. Это усложняет подготовку к зиме, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия», — добавили в НАК.

Как сообщалось, на днях армия РФ атаковала объекты «Нафтогаза» в трех областях - Харьковской, Запорожской и Днепропетровской. В частности, в Запорожье из-за попадания авиабомбы был поврежден газопровод. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.

