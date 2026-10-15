Рисунки на туалетной бумаге имеют скрытую функцию: производители раскрыли секрет

Цветочки и ромбы на туалетной бумаге / © Фото из открытых источников

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Если присмотреться к рулону туалетной бумаги, можно заметить мелкие ромбы, волнистые линии, точки или цветочки. На первый взгляд кажется, что эти рисунки нужны только для красоты, однако у них есть и практическое предназначение. Производители используют специальное тиснение, чтобы влиять на структуру бумаги, ее мягкость и прочность.

Об этом пишет Good Housekeeping.

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Зачем туалетной бумаге наносят узоры

В первую очередь рисунки помогают производителям отличать свою продукцию от конкурентов. Как и логотипы на упаковках, характерные ромбы, точки или цветочки делают бумагу определенного бренда узнаваемой.

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Однако декоративная функция — лишь часть объяснения. Узоры создают с помощью тиснения или эмбосирования: после изготовления бумаги на ее поверхности прессуют рельефный рисунок.

Этот процесс изменяет структуру материала. Если туалетная бумага состоит из нескольких слоев, тиснение помогает им соединяться между собой благодаря небольшим точкам контакта. Это важно, чтобы слои не расходились при использовании.

В то же время рисунок влияет на то, какой бумага кажется на ощупь и как она ведет себя при контакте с влагой. Поэтому производители подбирают узоры не только по внешнему виду, но и в соответствии с характеристиками, которых хотят достичь.

Как узоры влияют на мягкость и поглощение влаги

Рельефная поверхность может делать туалетную бумагу более объемной и приятной на ощупь. Однако разные рисунки дают разный результат: одни помогают создать ощущение рыхлости, другие лучше поддерживают цельность и прочность материала.

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Исследования также показывают, что тиснение может влиять на поглощение влаги, мягкость и прочность бумаги. В то же время нет правила, по которому определенный рисунок всегда обеспечивает наилучшие характеристики. Многое зависит от формы рельефа и особенностей самой бумаги.

Некоторые изготовители даже сочетают несколько узоров в одном изделии. К примеру, геометрический рельеф может помогать соединять слои, а поверх него наносят декоративный рисунок. Так стараются соединить комфорт, приятную текстуру и достаточную прочность.

Какой узор на туалетной бумаге самый лучший

Универсального варианта нет. При разработке туалетной бумаги производителям приходится искать баланс между несколькими характеристиками — мягкостью, поглощением влаги, прочностью и способностью сохранять целостность при использовании.

Например, рельеф, который делает бумагу более объемной, может усиливать ощущение мягкости, но не обязательно обеспечивать наилучшую прочность. Другой рисунок может лучше соединять слои, однако не давать такого же ощущения объемности.

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Исследования свойств тисненой бумаги подтверждают, что изменение рисунка может по-разному влиять на его характеристики. Поэтому по самому узору невозможно определить, насколько качественным будет рулон.

Итак, цветочки, точки и ромбы — не просто украшение. Они помогают производителям формировать свойства бумаги, хотя при выборе все равно следует учитывать общее качество продукции, а не только внешний вид.

Секреты узоров туалетной бумаги / © ТСН

Что еще стоит знать о бумажных средствах в быту

При покупке туалетной бумаги важны не только рисунок и мягкость. Специалисты советуют обращать внимание на количество слоев, плотность и состав материала, указанные на упаковке. В то же время более дорогая или более толстая бумага не обязательно будет лучшим вариантом для всех: значения имеют и комфорт, и предназначение изделия. Поэтому перед покупкой следует учитывать характеристики туалетной бумаги, а не ориентироваться только на цену.

Туалетная бумага также отличается от обычных салфеток, офисной бумаги и кухонных полотенец способностью распадаться в воде. Материалы, не предназначенные для смывания, могут дольше оставаться целыми и способствовать засорению труб. Поэтому даже в случае, когда обычная бумага кажется удобной заменой, не стоит использовать ее в туалете.

Кухонные бумажные полотенца имеют другую задачу — быстро впитывать лишнюю влагу. Их используют не только во время приготовления пищи, но и для хранения овощей, фруктов и зелени в холодильнике: бумага поглощает конденсат, который может ускорять порчу продуктов. В таком случае важно регулярно заменять влажные листы, чтобы они не накапливали воду. Такой способ помогает дольше сохранять свежесть продуктов в холодильнике.

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