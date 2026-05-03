Робот-пассажир "сорвал" рейс из-за ручной клади: что произошло (фото)

В США рейс авиакомпании Southwest Airlines из Окленда-Сан-Франциско в Сан-Диего задержался почти на час из-за нетипичного пассажира — человекообразной работы по имени Bebop.

Об этом сообщает Рeople.

Как сообщается, робот прибыл на борт вместе с сотрудником компании, предоставляющей такие устройства для мер в аренду.

Однако при посадке возникли проблемы: сначала экипаж перенес работа с проходного места в иллюминатор, но впоследствии оказалось, что его аккумулятор превышает разрешенные нормы авиакомпании для перевозки.

Что не так с роботом на борту

В Southwest Airlines объяснили, что литиевая батарея работа не отвечала требованиям безопасности, поэтому ее пришлось изъять перед вылетом.

Пассажиры рассказали, что перед посадкой Bebop развлекал людей в терминале, позировал для фото и взаимодействовал с путешественниками, привлекая значительное внимание.

Из-за инцидента рейс вылетел с задержкой около часа. В результате самолет прибыл в Сан-Диего в 16:18 по местному времени.

В компании-владельца работа отметили, что регулярно транспортируют свои устройства для мер, в том числе и за рубеж, а подобные ситуации демонстрируют новые вызовы перевозки современных технологий.

Напомним, ранее стало известно о спасении женщины из-под обстрелов. 77-летнюю жительницу Донецкой области, дом которой разрушили российские оккупанты, из опасности вывез робот. Бойцы роты беспилотных наземных систем «Cerberus», чтобы не испугать старую женщину, наземный роботизированный комплекс накрыли одеялом с посланием: «Бабушка, садись!».

