Какие родинки приносят удачу и богатство / © unsplash.com

Реклама

Чтобы правильно трактовать родинку, важно обращать внимание на ее цвет, форму и размер, а также точное расположение на теле. К примеру, красные, медовые или зеленые родинки приносят удачу, тогда как черные могут сигнализировать о трудностях. Малые, едва заметные родственники особой роли в судьбе не играют, а значительные по размеру могут влиять на жизнь. Удлиненные родинки обещают радость и счастье, а прямоугольные — сначала разочарование, но потом превращаются в благословение.

Расположение семейств на теле и их значение

Спина: родинки здесь символизируют жизненные бремени, которые приходится нести.

Передняя часть тела: родинки на груди или животе часто привлекают успех и богатство.

Реклама

Под бровью указывает на интеллект и творческие способности, которые могут принести славу, успех и материальное благополучие.

У губ: родинка с обеих сторон говорит о гармоничной и успешной жизни, богатстве и роскошном стиле жизни. Женщины с такими родинками отличаются красотой.

Лоб: широкий лоб и родинка справа символизируют богатство, престиж и высокую социальную репутацию. Человек будет помогать другим и оставаться духовно верным.

Между бровями: родинка здесь указывает на лидерские качества, любовь к роскоши и успех в жизни.

Реклама

Правый век: приносит богатство. Лицо медленно, но уверенно разбогатеет, чувствуя внутреннюю силу и гордость.

Внутренняя часть верхнего века: символ счастья и материального благополучия.

Правый глаз: человек легко получает и отдает деньги, часто разбогатеет благодаря удаче даже без работы.

Подбородок с обеих сторон: настоящая удача. Родинка обещает благоприятную судьбу, богатство и всеобщую любовь.

Реклама

Правая щека: символ чувствительного, семейного и почтенного к родителям человека. Прогнозирует долгую жизнь, здоровье и счастливый брак.

Близко ко рту: чем ближе родинка к губам, тем больше счастья и богатства приносят супруги.

Подмышки: семейки здесь предусматривают временные трудности, которые в будущем вознаграждаются материальным благополучием. Они также указывают на аккуратную и продуманную личность.

Итак, родинки на теле не просто признаки красоты — это знаки судьбы, которые могут символизировать богатство, счастье, удачу и всеобщее благополучие. Учите их цвет, форму и расположение, чтобы раскрыть секреты своей судьбы и предсказать самые приятные события в жизни.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.