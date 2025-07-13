Родинки, которые приносят счастье: в каких местах они означают богатство, любовь и успех

Что означают родинки на теле / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», какие родинки считаются счастливыми, а какие предупреждают о проблемах.

На лбу. Родинка посреди лба — это знак интуиции, мудрости и лидерских качеств. Ее обладатель может добиться большого успеха и будет иметь счастливую семейную жизнь.

Над бровью. Над правой — к успешной предпринимательской деятельности, а над левой — к творческим достижениям и поддержке влиятельных людей.

На носу. На кончике или переносице — примета легкого характера и счастливых перемен. Люди с такой родинкой часто попадают в правильное место в нужное время.

На щеке. Слева — страсть, романтика и страстная любовь. Справа — гармоничные отношения и семейная верность.

Над губой. Это признак чувственности и ориентации на материальную сторону жизни.

Под губой. Такие люди — верные партнеры, которые влюбляются раз и навсегда.

На ухе или около него. Правое ухо — коммуникабельность, ум и удача. Левое — склонность к спонтанным решениям. Если родинки с обеих сторон, это означает долголетие и мудрость.

На шее. Центральное положение указывает на эгоцентризм. С правой стороны — рациональность и карьерный взлет.

На плечах. На правом плече — к гармоничному браку. На левом — к испытаниям, но с потенциалом к росту.

На ключице. Такая родинка указывает на открытость к переменам, тягу к путешествиям и легкую адаптацию к новому.

На ладони. Символизирует внутреннюю силу, самоконтроль и способность управлять своей судьбой.

На руке. Хороший знак для финансовых успехов и поддержки близких.

На ногах. Знак сильной воли, трудолюбия и умения хорошо зарабатывать. Большие родинки ниже колен — это признак практичности и решительности.

На спине. Это признак честности, принципиальности и успешности.

На груди. На правой стороне — счастливая семейная жизнь и материальное благополучие.