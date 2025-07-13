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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1387
Время на прочтение
2 мин

Родинки, которые приносят счастье: в каких местах они означают богатство, любовь и успех

В народе издавна верили, что каждая родинка на теле — это не просто пигментное пятно, а знак судьбы. Ее месторасположение рассказывает о потенциале человека, его характере и будущем. Особенно ценили родинки удачи — те, что предвещают счастье, богатство, любовь и особый дар.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что означают родинки на теле

Что означают родинки на теле / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», какие родинки считаются счастливыми, а какие предупреждают о проблемах.

Какие родинки предвещают удачу

  • На лбу. Родинка посреди лба — это знак интуиции, мудрости и лидерских качеств. Ее обладатель может добиться большого успеха и будет иметь счастливую семейную жизнь.

  • Над бровью. Над правой — к успешной предпринимательской деятельности, а над левой — к творческим достижениям и поддержке влиятельных людей.

  • На носу. На кончике или переносице — примета легкого характера и счастливых перемен. Люди с такой родинкой часто попадают в правильное место в нужное время.

  • На щеке. Слева — страсть, романтика и страстная любовь. Справа — гармоничные отношения и семейная верность.

  • Над губой. Это признак чувственности и ориентации на материальную сторону жизни.

  • Под губой. Такие люди — верные партнеры, которые влюбляются раз и навсегда.

  • На ухе или около него. Правое ухо — коммуникабельность, ум и удача. Левое — склонность к спонтанным решениям. Если родинки с обеих сторон, это означает долголетие и мудрость.

  • На шее. Центральное положение указывает на эгоцентризм. С правой стороны — рациональность и карьерный взлет.

  • На плечах. На правом плече — к гармоничному браку. На левом — к испытаниям, но с потенциалом к росту.

  • На ключице. Такая родинка указывает на открытость к переменам, тягу к путешествиям и легкую адаптацию к новому.

  • На ладони. Символизирует внутреннюю силу, самоконтроль и способность управлять своей судьбой.

  • На руке. Хороший знак для финансовых успехов и поддержки близких.

  • На ногах. Знак сильной воли, трудолюбия и умения хорошо зарабатывать. Большие родинки ниже колен — это признак практичности и решительности.

  • На спине. Это признак честности, принципиальности и успешности.

  • На груди. На правой стороне — счастливая семейная жизнь и материальное благополучие.

  • На ягодицах. Такая родинка часто символизирует раскрепощенность в любви и склонность к смене партнеров.

Какие родинки предупреждают о трудностях

  • На стопах — беспокойная жизнь, трудности с определением жизненного пути.

  • На локтях — частые изменения в жизни, взлеты и падения.

  • Вблизи губ — проблемы в личной жизни, соблазны или эмоциональные зависимости.

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Дата публикации
Количество просмотров
1387
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