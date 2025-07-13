- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1387
- Время на прочтение
- 2 мин
Родинки, которые приносят счастье: в каких местах они означают богатство, любовь и успех
В народе издавна верили, что каждая родинка на теле — это не просто пигментное пятно, а знак судьбы. Ее месторасположение рассказывает о потенциале человека, его характере и будущем. Особенно ценили родинки удачи — те, что предвещают счастье, богатство, любовь и особый дар.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», какие родинки считаются счастливыми, а какие предупреждают о проблемах.
Какие родинки предвещают удачу
На лбу. Родинка посреди лба — это знак интуиции, мудрости и лидерских качеств. Ее обладатель может добиться большого успеха и будет иметь счастливую семейную жизнь.
Над бровью. Над правой — к успешной предпринимательской деятельности, а над левой — к творческим достижениям и поддержке влиятельных людей.
На носу. На кончике или переносице — примета легкого характера и счастливых перемен. Люди с такой родинкой часто попадают в правильное место в нужное время.
На щеке. Слева — страсть, романтика и страстная любовь. Справа — гармоничные отношения и семейная верность.
Над губой. Это признак чувственности и ориентации на материальную сторону жизни.
Под губой. Такие люди — верные партнеры, которые влюбляются раз и навсегда.
На ухе или около него. Правое ухо — коммуникабельность, ум и удача. Левое — склонность к спонтанным решениям. Если родинки с обеих сторон, это означает долголетие и мудрость.
На шее. Центральное положение указывает на эгоцентризм. С правой стороны — рациональность и карьерный взлет.
На плечах. На правом плече — к гармоничному браку. На левом — к испытаниям, но с потенциалом к росту.
На ключице. Такая родинка указывает на открытость к переменам, тягу к путешествиям и легкую адаптацию к новому.
На ладони. Символизирует внутреннюю силу, самоконтроль и способность управлять своей судьбой.
На руке. Хороший знак для финансовых успехов и поддержки близких.
На ногах. Знак сильной воли, трудолюбия и умения хорошо зарабатывать. Большие родинки ниже колен — это признак практичности и решительности.
На спине. Это признак честности, принципиальности и успешности.
На груди. На правой стороне — счастливая семейная жизнь и материальное благополучие.
На ягодицах. Такая родинка часто символизирует раскрепощенность в любви и склонность к смене партнеров.
Какие родинки предупреждают о трудностях
На стопах — беспокойная жизнь, трудности с определением жизненного пути.
На локтях — частые изменения в жизни, взлеты и падения.
Вблизи губ — проблемы в личной жизни, соблазны или эмоциональные зависимости.