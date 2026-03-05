- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 3 мин
Родительские субботы Великого поста 2026 года: духовное содержание, нужно ли быть на каждой из правил поминания
Обязательно ли прихожанам посетить все родительские субботы во время Великого поста, почему их целых три, рассказали эксперты
Великий пост коренным образом изменяет уклад церковной жизни. В частности, в этот период установлены три особых дня поминовения умерших — во вторую, третью и четвертую субботу Святой Четыредесятницы.
Почему родительских суббот во время поста именно три и почему они так важны
Во время Великого поста привычное расписание богослужений меняется. В будни не проводится полная Литургия, а следовательно, не совершается и проскомидия. Это та часть службы, где за каждого человека, которого вы вписали в записку, священник вынимает дольку из проскуры.
Особое значение этого момента в том, что в конце Литургии все эти частицы опускаются в Чашу с Кровью Христовой. В это время священник умоляет Господа обмыть Пречистой Кровью грехи всех, кого вспоминали. Это считается самым сильным и действенным поминовением, которое Церковь может принести за человека.
Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров, которую служат в будни, не предусматривает такого ритуала, Церковь установила три специальных субботы (во второй, третьей и четвертой неделе поста). Это сделано для того, чтобы души усопших не оставались без этой особой молитвенной помощи в течение долгих недель Святой Четыредесятницы.
Обязательно ли быть на каждой службе
Посещение каждую субботу — это не формальная обязанность, а проявление нашей любви. Умершие уже не могут сами за себя молиться и ждут нашей поддержки. Если есть силы, лучше быть на всех трех службах, но при необходимости можно выбрать хотя бы один день.
Что такое Парастас
Парастас — это особое богослужение, название которого с греческого переводится как «ходатайство» или «предстояние». Фактически это великая панихида, которую Церковь совершает за всех покойных православных христиан.
Главная особенность этой службы — ее необычайная глубина. Во время Парастаса поется 118-й псалом, известный как «Непорочные». Это не просто молитва, а величественный гимн верности Божьему закону и выражение страстной надежды на то, что Творец проявит милосердие к человеческим душам.
Стоит ли поминать родных именно на этой службе
Не только можно, но и нужно. Парастас полностью сосредоточен на молитве о тех, кто уже отошел в вечность. Это идеальное время для сосредоточенного воспоминания о близких, ведь вся атмосфера храма в этот вечер способствует искреннему молитвенному общению с Богом ради покоя душ умерших.
Почему поминовение состоит из двух частей
Важно понимать, что вечерний Парастас в пятницу и утренняя Литургия в субботу — это единственный молитвенный цикл. Они дополняют друг друга по содержанию:
Вечером (Парастас) мы обращаемся к Богу с усиленной просьбой простить нашим близким все их земные грехи. Это время нашего личного молитвенного усилия.
Утром (Литургия) — это вершина поминовения, когда приносится Бескровная Жертва за души усопших.
Как лучше спланировать посещение храма
Идеально присутствовать на обеих службах, чтобы пройти весь путь молитвы о родных. Однако жизнь диктует свои условия, поэтому следует знать главные правила.
Если время ограничено, утренняя Литургия в субботу считается более важной частью цикла.
Обычно после утренней службы проходит общая панихида у преддверия — специального стола, куда верующие кладут пожертвования в память душ.
Ваше присутствие на этих службах — это лучшее проявление любви, которое вы можете подарить тем, кого уже нет рядом.
Помните, представление записки — это только просьба к Церкви, а ваше личное присутствие — это ваша личная жертва.
Даты родительских суббот в 2026 году во время Великого Поста по обоим календарям приходятся на 7, 14 и 21 марта.