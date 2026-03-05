Родительские субботы Великого поста 2026 года: духовное содержание, нужно ли быть на каждой из правил поминания

Родительские поминальные субботы

Великий пост коренным образом изменяет уклад церковной жизни. В частности, в этот период установлены три особых дня поминовения умерших — во вторую, третью и четвертую субботу Святой Четыредесятницы.

Почему родительских суббот во время поста именно три и почему они так важны

Во время Великого поста привычное расписание богослужений меняется. В будни не проводится полная Литургия, а следовательно, не совершается и проскомидия. Это та часть службы, где за каждого человека, которого вы вписали в записку, священник вынимает дольку из проскуры.

Особое значение этого момента в том, что в конце Литургии все эти частицы опускаются в Чашу с Кровью Христовой. В это время священник умоляет Господа обмыть Пречистой Кровью грехи всех, кого вспоминали. Это считается самым сильным и действенным поминовением, которое Церковь может принести за человека.

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров, которую служат в будни, не предусматривает такого ритуала, Церковь установила три специальных субботы (во второй, третьей и четвертой неделе поста). Это сделано для того, чтобы души усопших не оставались без этой особой молитвенной помощи в течение долгих недель Святой Четыредесятницы.

Обязательно ли быть на каждой службе

Посещение каждую субботу — это не формальная обязанность, а проявление нашей любви. Умершие уже не могут сами за себя молиться и ждут нашей поддержки. Если есть силы, лучше быть на всех трех службах, но при необходимости можно выбрать хотя бы один день.

Что такое Парастас

Парастас — это особое богослужение, название которого с греческого переводится как «ходатайство» или «предстояние». Фактически это великая панихида, которую Церковь совершает за всех покойных православных христиан.

Главная особенность этой службы — ее необычайная глубина. Во время Парастаса поется 118-й псалом, известный как «Непорочные». Это не просто молитва, а величественный гимн верности Божьему закону и выражение страстной надежды на то, что Творец проявит милосердие к человеческим душам.

Стоит ли поминать родных именно на этой службе

Не только можно, но и нужно. Парастас полностью сосредоточен на молитве о тех, кто уже отошел в вечность. Это идеальное время для сосредоточенного воспоминания о близких, ведь вся атмосфера храма в этот вечер способствует искреннему молитвенному общению с Богом ради покоя душ умерших.

Почему поминовение состоит из двух частей

Важно понимать, что вечерний Парастас в пятницу и утренняя Литургия в субботу — это единственный молитвенный цикл. Они дополняют друг друга по содержанию:

Вечером (Парастас) мы обращаемся к Богу с усиленной просьбой простить нашим близким все их земные грехи. Это время нашего личного молитвенного усилия.

Утром (Литургия) — это вершина поминовения, когда приносится Бескровная Жертва за души усопших.

Как лучше спланировать посещение храма

Идеально присутствовать на обеих службах, чтобы пройти весь путь молитвы о родных. Однако жизнь диктует свои условия, поэтому следует знать главные правила.

Если время ограничено, утренняя Литургия в субботу считается более важной частью цикла.

Обычно после утренней службы проходит общая панихида у преддверия — специального стола, куда верующие кладут пожертвования в память душ.

Ваше присутствие на этих службах — это лучшее проявление любви, которое вы можете подарить тем, кого уже нет рядом.

Помните, представление записки — это только просьба к Церкви, а ваше личное присутствие — это ваша личная жертва.

Даты родительских суббот в 2026 году во время Великого Поста по обоим календарям приходятся на 7, 14 и 21 марта.