Родовые имена, созданные еще во времена Киевской Руси: древнейшие украинские фамилии

В Украине есть перечень фамилий, созданных еще во времена Киевской Руси.

Генеалогический ресурс "Родни" информирует о древнейших родовых именах, которые произошли от времен Киевской Руси и существуют на территории современной Украины до настоящего времени.

Первоначально в Киевской Руси использовали только прозвища, которые часто можно было встретить в именованиях князей, но они не наследовались. Лишь впоследствии из-за необходимости указания права собственности и т.п. стали применяться в официальном делопроизводстве фамилии.

И вот те из них, которые считаются самыми древними.

Фамилия Билан – по распространению занимает 386 место и сегодня насчитывает около 7932 носителей. Чаще всего он встречается в Приднестровье, в частности, Киев, Сумы, Днепр, Черкассы, Запорожье. Это древнеславянская фамилия, которая была образована от прилагательного основания "белый". Впервые письменная запись этого родового имени была сделана в 1649 году — это регистровая запись казака Брацлавского полка

Фамилия Балух — по своему распространению занимает 7223 место, насчитывая 689 носителей. Чаще такое родовое имя можно встретить на Галичине (Львов, Новояворовск, Дунаевке, Морянцы, Любине). Считается апокированным (отпадение одного или нескольких звуков в конце слова) вариантом славянского имени (Баломир, Балосир). Есть мнение, что это родовое имя имеет древнееврейское происхождение.

Фамилия Величко — по распространению занимает 99 место, насчитывает 19693 носителей. Встречается чаще всего в Закарпатье, однако представителей этого родового имени также можно встретить в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Запорожье, Харькове. Древнейшие письменные упоминания об этом родовом имени носят латиноязычные памятники со склонов Карпат.

Фамилия Жадан занимает по распространению 1045 место и насчитывает 3768 носителей. Наиболее встречается на Слобожанщине, также можно встретить в Киеве, Полтаве, Харькове, Каменском, Днепре. Происходит от древнеукраинского личного имени, которое образовалось от глагола "желать", то есть "желать". В древности часто давали ребенку, которого родители очень ждали.

Фамилия Логвиненко занимает по распространению 625 место, насчитывая 5591 носителей. Также чаще всего встречается в Слобожанщине, а также в Киеве, Запорожье, Днепре и Донецке. Такое родовое имя носили старшины Гетманщины.

Фамилия Найда – по распространению занимает 1552 место, насчитывает 2745 носителей. Больше всего его представителей проживает в Запорожье, но можно встретить родовое имя в Киеве, Черновцах, Днепре, Харькове и Каменском. Фамилия была образована от мужского имени Найдена, которое давали мальчикам, родившимся во внебрачных отношениях, подброшенным детям.

Фамилия Скорик – по распространению занимает 640 место, насчитывая 5474 носителя. Встречается больше всего на Слобожанщине, есть в Киеве, Харькове, Северодонецке, Запорожье, Черкассах. По происхождению является усеченным суффиксальным образованием от имени Скоромир, Скорослав. Впервые он был зафиксирован в 1649 году в имени казака Каневского полка.

Фамилия Сулима занимает по распространению 1362 место, насчитывает 3037 носителей. Чаще всего можно встретить на Подолье, в частности, в Виннице, Львове, Сиваковке, Белой Церкви. Распространено среди старшин Гетманщины, православного духовенства.