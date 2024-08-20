Романтик, лидер или агрессор: как по дате рождения определить, каким мужчина будет в отношениях

Нумерологи поделились формулой, по которой легко вычислить, каким ваш партнер будет в отношениях. Для этого нужно только знать дату рождения своего избранника. До 35 и после 35 лет формула будет работать по-разному.

Если вашему партнеру меньше 35 лет, составляем только день рождения. Например, 25.03.1985, 2+5=7, числом души будет семерка. Если мужчине больше 35 лет, составляем дату рождения полностью до однозначного числа. Например, дата рождения вашего любимого – 01.06.1979, 1+6+1+9+7+9=33=3+3=6, числом души будет шестерка.

Число души 1 – Солнце

Ваш мужчина – лидер, которого нужно вдохновлять на большие поступки, чтобы его потенциал полностью раскрылся. Ведь этот человек инициативен, решителен, смел и имеет дар убеждения. Поэтому может добиться больших успехов в жизни.

Число души 2 – Луна

Мужчина-романтик имеет богатый внутренний мир, довольно эмоциональный и уязвимый. Он будет прекрасным партнером и отцом, всегда будет поддерживать свою семью и никогда не предаст. Такого мужчину нужно всегда направлять, рядом с ним должна быть женщина-лидер.

Число души 3 – Юпитер

Человек-индивидуалист. Такому мужчине важно быть в центре внимания, поэтому спутница должна поддерживать его и хвалить. Тогда он раскроет свой мощный дар лидера и добьется успеха в карьере. Однако он может пожертвовать своими амбициями ради тех, кого действительно любит. На его помощь и поддержку всегда можно рассчитывать.

Число души 4 – Раху

Мужчина-консерватор. Вам повезло, если у вас есть отношения с таким мужчиной, ведь он надежный, честный и уравновешенный. С ним можно не переживать за завтрашний день, он способен обеспечить и защитить своих родных и близких. Этот мужчина может быть несколько закрыт, поэтому с ним следует чаще говорить на всяческие темы, чтобы лучше понимать его.

Число души 5 – Меркурий

Мужчина-исследователь. Этот мужчина не любит сидеть на одном месте, достаточно импульсивен и непредсказуем. Ему хорошо будет с такой же партнершей, которая готова к всяческим приключениям. В противном случае отношения долго не продержатся, эти мужчины совершенно не сносят рутину и стабильность.

Число души 6 – Венера

Мужчина-компромисс. Этот представитель сильного пола имеет невероятную привлекательность и жизнерадостный характер. Он будет во всем поддерживать свою вторую половинку и давать ей полную свободу действий. У этого мужчины много друзей и поклонниц, но он верен своей партнерше, потому что мужчина-Венера – человек слова. Если он имеет перед кем-то обязательства, то никогда их не нарушит. Для мужчины с числом души шесть всегда на первом месте будет его семья.

Число души 7 – Кету

Человек-одиночка. Это независимый и свободолюбивый представитель сильного пола, не спешащий вступать в серьезные отношения. Он любит быть наедине с собой, его совсем не смущает одиночество. Но все меняется, как только мужчина-Кету влюбляется по-настоящему, он становится домашним, стабильным и надежным. Но его партнерша должна быть ухоженной, умной и веселой, тогда он не будет заглядываться на других. Женщине нужно обязательно иметь такие же жизненные принципы, что и у этого мужчины, чтобы построить гармоничные и долговременные отношения.

Число души 8 – Сатурн

Мужчина-предприниматель. Это решительный, властный и категоричный мужчина, однако имеет очень доброе сердце и готов поддержать тех, кто в этом нуждается. Он обладает поразительной способностью воплощать в жизнь самые безумные идеи, приносящие ему признание и кучу денег. Мужчина-Сатурн быстро привязывается к людям, однако, когда ему изменяют, может долго не вступать в отношения, потому что перестает доверять другим. Если его избранница будет его поддерживать, он сделает все, чтобы она была абсолютно счастлива.

Число души 9 – Марс

Мужчина-агрессор. Человек с марсианской энергией обладает необычайной силой, мужеством и волей. Когда он идет к своей цели, его ничего не сможет остановить. Это прекрасный лидер и руководитель, но может угнетать своим властным темпераментом других. Этот мужчина не умеет подчиняться обстоятельствам и другим людям, его лучше не раздражать. Но он прекрасный любящий партнер и отец, всегда стоит на защите интересов своей семьи.

Читайте также:

Быстрый психологический тест: выберите озеро, чтобы узнать, какой у вас характер

Как накопить и приумножить деньги: японский метод, действительно работающий

Какие мужчины по знаку зодиака совсем не умеют любить: с ними не построишь счастливую семью