Роскошные пионы: секреты ухода за цветами весной

Чтобы достичь обильного и красочного цветения, важно правильно ухаживать за пионами весной. Одним из ключевых элементов ухода является внесение удобрений.

Вера Хмельницкая
Пионы

Пионы — прекрасные и популярные цветы, однако их роскошного цветения можно и не дождаться, если неправильно за ними ухаживать весной.

Как ухаживать за пионами в апреле

Второй месяц весны предполагает обрезку старых побегов, если это не было сделано осенью. Также нужно внести удобрения. Многие рекомендуют использовать азот или другие препараты.

Уход в мае

В мае пионы начинают очень активно расти, формируя бутоны и спящие почки на стеблях. В это время нужно обильно поливать растение. Потребуется около 30 литров воды на каждый куст раз в неделю.

Также рекомендуется рыхлить почву в приствольном круге, но не глубже чем на 7 см, чтобы не повредить корневую систему.

Если вы выращиваете пионы для срезки, то удалите из побега все бутоны кроме одного.

