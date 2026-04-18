Роскошные пионы: секреты ухода за цветами весной

Пионы

Реклама

Пионы — прекрасные и популярные цветы, однако их роскошного цветения можно и не дождаться, если неправильно за ними ухаживать весной.

Как ухаживать за пионами в апреле

Второй месяц весны предполагает обрезку старых побегов, если это не было сделано осенью. Также нужно внести удобрения. Многие рекомендуют использовать азот или другие препараты.

Уход в мае

В мае пионы начинают очень активно расти, формируя бутоны и спящие почки на стеблях. В это время нужно обильно поливать растение. Потребуется около 30 литров воды на каждый куст раз в неделю.

Реклама

Также рекомендуется рыхлить почву в приствольном круге, но не глубже чем на 7 см, чтобы не повредить корневую систему.

Если вы выращиваете пионы для срезки, то удалите из побега все бутоны кроме одного.

Раньше мы писали о том, как правильно обрезать лаванду, чтобы вырастить новые кусты. Больше об этом читайте в новости.