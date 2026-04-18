Роскошные пионы: секреты ухода за цветами весной
Чтобы достичь обильного и красочного цветения, важно правильно ухаживать за пионами весной. Одним из ключевых элементов ухода является внесение удобрений.
Пионы — прекрасные и популярные цветы, однако их роскошного цветения можно и не дождаться, если неправильно за ними ухаживать весной.
Как ухаживать за пионами в апреле
Второй месяц весны предполагает обрезку старых побегов, если это не было сделано осенью. Также нужно внести удобрения. Многие рекомендуют использовать азот или другие препараты.
Уход в мае
В мае пионы начинают очень активно расти, формируя бутоны и спящие почки на стеблях. В это время нужно обильно поливать растение. Потребуется около 30 литров воды на каждый куст раз в неделю.
Также рекомендуется рыхлить почву в приствольном круге, но не глубже чем на 7 см, чтобы не повредить корневую систему.
Если вы выращиваете пионы для срезки, то удалите из побега все бутоны кроме одного.
Раньше мы писали о том, как правильно обрезать лаванду, чтобы вырастить новые кусты. Больше об этом читайте в новости.