Роскошный и экзотический антуриум: как ухаживать за растением, где держать

Существует множество комнатных растений, которые пользуются большой популярностью, но антуриум для многих остается безоговорочным фаворитом. И этому есть свои объяснения.

Антуриум в народе часто называют "женским счастьем" благодаря необычной форме его цветоноса. В естественных условиях это растение растет в тропических и субтропических регионах, поэтому предпочитает теплые и влажные условия.

Несмотря на это, выращивание антуриума дома не слишком сложно. Сначала могут возникать трудности, но этот цветок достаточно вынослив и быстро наращивает листья при надлежащем уходе.

Одно из главных правил ухода – обеспечение высокой влажности. Регулярное опрыскивание из пульверизатора оказывает положительное влияние на растение, а в воду можно добавлять удобрения.

При пересадке в больший горшок можно устроить антуриуму своеобразную "ванну" – его мясистые и крепкие корни легко очищаются от грунта и хорошо переносят подобные процедуры.

По почве подойдет как универсальный субстрат, так и специальный для этого растения. Антуриум не слишком подвержен поражению вредителями и болезнями, но недостаток влаги быстро сказывается – листья начинают желтеть.

Свет также играет немаловажную роль. Растение требует 6-8 часов яркого рассеянного освещения в день. Однако следует избегать прямых солнечных лучей, поскольку они могут вызвать ожоги на листьях. Лучше всего размещать антуриум у окна или балкона, используя легкие шторы для защиты от чрезмерного солнца.

Недостаточное освещение замедляет рост, а избыток приводит к пожелтению листьев. Важно также поддерживать стабильную температуру и держать растение вдали от отопительных приборов, пересушивающих воздух.

И главное – не стоит переживать, если антуриум вдруг начнет выглядеть подавленным. Даже в сложных условиях он способен восстанавливаться и наращивать новые листья. Главное – не прекращать ухаживать за ним!

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