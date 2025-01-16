Россия завершает фактическую аннексию Беларуси: в ISW заявили об угрозах для Запада

По словам аналитиков, политики должны начать планировать будущее, в котором Беларусь будет практически продолжением России.

Россия находится на завершающих этапах фактической аннексии Беларуси. Имеющийся набор военных, политических и экономических интеграционных достижений РФ в Беларуси уже создает угрозы для Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, хотя усилия Москвы по де-факто аннексии Беларуси в рамках союзного государства еще не завершены, но уже добились значительных успехов. Это требует от НАТО переоценки последствий усиления российского контроля над Беларусью, возможностей и ресурсов, которые в результате Москва может использовать против Альянса, США и Украины.

Отмечается, что Кремль превращает Беларусь в стратегического партнера, помогающего России распространять свою власть по всему миру.

Россия будет использовать свои последние, но глубоко укоренившиеся достижения в Беларуси, для компенсации потерь от войны против Украины, ускорения своего восстановления после войны и более быстрой подготовки к предстоящим войнам.

"Политики должны начать планировать будущее, в котором Беларусь будет не только порабощенной нацией, но и фактически продолжением Российской Федерации", — подчеркнули аналитики.

Россия пытается взять под контроль все направления управления Беларусью. Ключевые направления – те, которые направлены на военную, политическую и экономическую интеграцию обоих государств. Это будет предусматривать, в частности, постоянное базирование российских войск в Беларуси. Российские власти с высокой вероятностью собираются использовать население страны более чем в 9 млн человек и ее стратегическое расположение на восточных флангах НАТО, а также экономические ресурсы.

В Институте отмечают – хотя Россия не завершила попытку де-факто аннексировать Беларусь, она уже "достигла этапов, представляющих угрозу безопасности США, НАТО и Украины, а также угрозу дальнейшему существованию Беларуси как суверенного государства".

Аналитики предупредили, что России не нужны дополнительные интеграционные достижения в Беларуси, чтобы представлять угрозу Западу.

"Имеющийся набор военных, политических и экономических интеграционных достижений России в Беларуси с 2020 года уже создает угрозы для Запада, которые политики должны учитывать", — отметили в ISW.

Напомним, недавно Беларусь снова нарастила военное присутствие у границы Украины, но на данный момент угрожающей ударной группировки в направлении границы нет.

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