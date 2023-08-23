Россияне распространяют фейк о вывозе украинских детей и продаже органов в Европе – ЦПД

Война с агрессором идет не только на фронте, но и в информационном пространстве.
Так, враг распространяет фейковое объявление на польском сайте Krakow Ogloszenis о поиске перевозчиков для несовершеннолетних детей из Украины в Европу. Речь также идет о продаже человеческих органов.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
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В объявлении указано, что якобы идет поиск квалифицированных водителей в возрасте от 30 до 55 лет, без судимостей. Их задача будет заключаться в "перевозке детей из Украины в Европу". Так называемое "вознаграждение" за это составляет 10 000 злотых.
Как отмечают в Центре, это очередная российская манипуляция в рамках дезинформационной кампании "Черная трансплантология". Цель врага – дискредитировать Украину.
Ранее мы писали о том, что враг запустил очередную ИПСО в соцсетях. В этот раз захватчики разжигают ненависть к жителям Львовщины.
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