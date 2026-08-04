Российская ракета в Польше: в Варшаве разоблачили новую операцию Кремля после инцидента

Кремль. / © Associated Press

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Сразу после обнаружения российской ракеты в воздушном пространстве Польши и нахождения ее обломков вблизи села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, 30 июля Москва развернула масштабную дезинформационную кампанию.

Об этом заявили в польском Генштабе, сообщает издание Wiadomości WP.

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По данным польских военных, главной целью таких информационных атак является дискредитация системы противовоздушной обороны Польши, подрыв доверия к ее эффективности и высмеивание действий военных и соответствующих служб.

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«Российские СМИ и пропагандистские каналы использовали неполную информацию, отсутствие официальной идентификации объекта и расхождения в первых сообщениях для распространения альтернативных и неподтвержденных интерпретаций», — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что рупоры Кремля активно распространяют фейки о якобы украинском происхождении ракеты и пытаются подвергнуть сомнению эффективность системы противовоздушной обороны Польши. Кроме того, они высмеивают действия польских служб и продвигают нарратив, что инцидент стал следствием сотрудничества Варшавы и Киева.

Кроме того, были «безосновательные попытки» увязать инцидент с присутствием президента Владимира Зеленского в Люблине 29 июля, где провел переговоры с премьер-министром Дональдом Туском.

Напомним, после инцидента с залетевшей на территорию Польши российской ракетой Варшава вызвала посла РФ Георгия Михно. Как сообщил представитель польского МИД Мацей Вевир, российскому дипломату вручили ноту протеста и призвали Москву прекратить войну против Украины.

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В то же время публицист Виталий Портников считает, что реакция Польши на российскую ракету. была вялая. В то же время, добавил он, подобные инциденты не случайны, а проверки реакции. Польше и Румынии следует ввести совместное патрулирование неба с Украиной.

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