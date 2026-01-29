Российское "Радио Судного дня" прислало загадочные коды: что прозвучало в эфире

«Радио Судного дня» / Иллюстративное фото / © ТСН

Российская таинственная радиостанция УВБ-76, которую называют «жужжалкой» и «Радио Судного дня«, внезапно прервала эфир странными сообщениями. Диктор озвучил слова „слабость“ и „стояк“, используя фонетическое кодирование.

Запись сообщения опубликовал телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.

Радиостанция УВБ-76 28 января в 15:53 по московскому времени вышла в эфир с передачей слова «слабость». Прозвучало закодированное сообщение: «НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154».

На следующий день, 29 января, «Радио Судного дня» снова зафиксировали в эфире — на этот раз со словом «стояк». Сообщение прозвучало в форме кодовой фразы: «НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037». Передача состоялась 29 января в 11:57 по московскому времени. Слово «стояк» было озвучено неизвестным диктором с использованием фонетического кодирования и именного алфавита, во время которого назывались имена — Семен, Татьяна, Ольга, Яков, Константин.

Отмечается, что появление этого сообщения пришлось на период информационного затишья как в российском, так и в международном медиапространстве. Среди главных новостей утра 29 января — детали разногласий между Россией и Украиной накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби, пресс-релиз компании «Лукойл» о продаже зарубежных активов, а также анонс очередного обмена телами погибших между Москвой и Киевом.

Ровно через 20 мин. после этого УВБ-76 передала еще одно сообщение, в котором прозвучали слова «дернолорд» и «паяние». Их содержание и значение на момент обнародования новости оставались неизвестными.

Напомним, в конце декабря 2025 года «Радио Судного дня» неожиданно прервало эфир трансляцией «Лебединого озера» и советской песни, текст которой, по данным медиа, мог содержать угрозы в адрес Киева. Во время музыки было слышно характерное жужжание частоты и приглушенные голоса, что дало повод для версий о возможном взломе. Появление музыки в эфире «жужжалки» случалось всего несколько раз в истории. Пророссийские ресурсы распространяли версии о связи эфира с подготовкой массированных атак.

Что известно о «Радио Судного дня»?

Радиостанция УВБ-76 («Жужжалка», «Радио судного дня») — загадочное коротковолновое вещание РФ на частоте 4625 кГц, работающее с 1970-х годов. Ее эфир состоит из монотонного жужжания, которое изредка прерывается голосовыми шифрами. Основные версии назначения — система ядерного удара «Периметр», связь с военкоматами или зондирование ионосферы. Станция стала культурным феноменом: любые изменения в эфире, такие как трансляция «Лебединого озера», воспринимаются как предвестник перемены.