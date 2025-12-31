Российское "Радио Судного дня" запустило "Лебединое озеро": что это может означать

Балет «Лебединое озеро» / © Associated Press

Загадочная российская радиостанция UVB-76, известная как "Радио Судного дня», внезапно прервала свой монотонный сигнал трансляцией «Лебединого озера». Исторически эта музыка сопровождала крупнейшие потрясения и государственные перевороты в России, что вызвало волну обсуждений в Сети.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на российские медиа.

Российская радиостанция UVB-76 неожиданно перешла на трансляцию музыки из балета Чайковского «Лебединое озеро». В эфире также прозвучала старая советская песня — вероятно, с видоизмененным текстом, который, по утверждениям, воспевает атаку на Киев.

Эфир сопровождался и другими странными деталями. Под мелодией «Лебединого озера» все еще было слышно характерное «жужжание», присущее этой частоте, а также — едва заметные приглушенные голоса.

Такое наложение звуков натолкнуло часть слушателей на мысль о возможном изломе частоты. В то же время, хотя для «Радио Судного дня» появление музыки не является полной сенсацией, подобное случается крайне редко — по имеющейся информации, всего несколько раз за всю историю станции.

Российские медиа отмечают, что музыкальные фрагменты звучали и раньше — в прошлом году и в феврале 2022 года. Отход от привычного «жужжания» снова активизировал интерес к станции среди онлайн-сообществ, склонных к конспирологии.

В российских обсуждениях обращают внимание на то, что «Лебединое озеро» в прошлом уже ассоциировалось с моментами, когда должно было произойти «что-то плохое», или с периодами острых политических кризисов.

Именно «Лебединое озеро» закрепилось как символ распада СССР после того, как в 1991 году государственное телевидение без остановки транслировало балет во время попытки путча против Михаила Горбачева, что стало знаком вакуума власти, нестабильности и неизбежных перемен.

В то же время пророссийские аккаунты распространяют непроверенные утверждения о том, что нынешняя трансляция якобы связана с масштабным возмездием российских войск Киеву.

Со времен Холодной войны эта радиостанция периодически передает монотонные сигналы на частоте 4625 кГц. Вокруг ее назначения существует немало теорий, и многие из них указывают на причастность российских военных. Характерные сигналы повторяются примерно 21 — 34 раза в минуту и обычно длятся от 1 до 1,2 секунды.

Несмотря на многочисленные предположения об использовании UVB-76 для передачи зашифрованных приказов или сообщений, Кремль ни разу публично не комментировал деятельность этой станции.

Напомним, ранее в декабре «Радио Судного дня» продемонстрировало аномальную активность, отправив за неделю рекордные 15 кодированных сообщений. Только в течение двух дней слушатели зафиксировали 11 передач, содержащих специфические наборы цифр, букв и кодовые фразы, например PEPPER SHAKER или MYUONOSVOD. Кроме привычного монотонного сигнала, в эфире также звучали отрывки музыки и длительные серии азбуки Морзе.