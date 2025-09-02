Люди какого роста более успешны по нумерологии / © unsplash.com

Нумерология — это наука о цифрах, раскрывающих тайны мира и нашей жизни. По ее законам, рост человека также несет важные подсказки о характере, способностях и жизненном пути. Вычислить свое нумерологическое число на основе роста очень просто — достаточно знать точный показатель своего роста.

Например, если ваш рост — 166 см, составьте отдельные цифры: 1 + 6 + 6 = 13.

Если получили двузначное число, составьте его цифры снова: 1 + 3 = 4. Таким образом, ваше нумерологическое число по росту — 4.

Теперь посмотрим, что означает каждое число:

1 — символ большой силы, как физической, так и умственной. Люди с этим числом судьбы обычно преуспевают.

2 — способность видеть все стороны ситуации. Владельцы этого числа понимают, что мир не только черный и белый, но и имеет множество серых зон.

3 — творчество и создание нового. В то же время тройки могут подвержены манипуляциям для собственной выгоды.

4 — справедливость и рациональность. Люди с этим числом всегда твердо стоят на земле и ценят порядок.

5 — независимость. Пятерки не любят, когда ими руководят, и стремятся самостоятельно принимать решения.

6 — оптимизм и дружелюбие. Такие люди обычно окружены множеством друзей и знакомых.

7 — интеллект и уверенность в собственной правоте. Семерки редко признают свои ошибки.

8 — целеустремленность и ответственность. Люди с этим числом добиваются успеха благодаря усердию в работе и повседневных делах.

9 — романтизм и преданность сердцу. Девятки — любящие партнеры и замечательные родители, которые идут по зову души.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.