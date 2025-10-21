Рожденные, чтобы исцелять: эти знаки зодиака раскроют свою мощную ангельскую силу в 2026 году

Какие знаки зодиака способны исцелять других людей / © Mixnews

2026 год принесет миру энергию духовного пробуждения, сострадания и внутреннего обновления. В этот период некоторые знаки зодиака раскроют в себе особую силу — способность лечить не только себя, но и других. Они словно получат ангельский дар: поддерживать, успокаивать, восстанавливать душевное равновесие.

Рак

Раки всегда были чуткими и заботливыми, но в 2026 году их эмпатия достигнет нового уровня. Они будут чувствовать эмоции других как собственные и смогут помогать словами, объятиями или просто своим присутствием. Именно Раков в этот год будут называть «целителями душ».

Дева

Девы всегда ищут гармонию и совершенство, и 2026 поможет им найти баланс между логикой и интуицией. Их аналитический ум и естественная внимательность позволят ощущать, где нужна помощь, даже без слов. Астрологи говорят, что в этом году Девы смогут исцелять не только эмоционально, но и физически — через заботу, здоровое питание, массаж и другие практики, восстанавливающие тело.

Рыбы

Рыбы — самый мистический знак зодиака, который в 2026 получит мощное усиление от вселенной. Их интуиция станет очень острой, а энергия — спокойной и целительной. Рыбы способны вдохновлять других, помогать выйти из печали, обрести веру в себя. Через творчество, молитву или просто присутствие они наполняют пространство светом и любовью.

Телец

Тельцы принесут в жизнь других покой и уверенность. В 2026 году именно они станут опорой для близких, помогая обрести внутреннюю силу даже в самые темные времена. Телец поможет понять, что истинное исцеление приходит через стабильность, доверие и любовь к жизни.