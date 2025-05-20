Рожденные в этой дате имеют мощного ангела-хранителя, который оберегает и дарит им свою силу

Какие люди имеют самого сильного ангела-хранителя

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Эксперты по эзотерике убеждают, что у каждого человека есть небесные покровители — ангелы-хранители. Стражи небес, как и люди, имеют сильные и слабые стороны. Однако те, которые родились в определенные даты, имеют сильнейших ангелов-хранителей. Рассказываем, кто эти счастливчики.

Специалисты говорят, что больше всего с небесным покровителем повезло родившимся 4, 16 и 29 числа. О них заботится самый могущественный ангел-хранитель.

Этот ангел настолько силен, что может влиять не только на судьбу своих подопечных, но и управлять другими ангелами. Ибо он считается самым главным из других. Люди, которых он оберегает, настоящие победители. Они обладают развитыми лидерскими качествами, всегда находят решение даже самых сложных проблем и способны избегать самых опасных ситуаций.

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Эти люди даже не догадываются, какая сила стоит у них за спиной, чтобы увести от них опасность. Духовные наставники считают, что при рождении подопечные этого ангела получают его силу и везение, поэтому эти люди самые успешные среди других. Они и сами могут быть ангелами-хранителями для своих близких, потому что у них есть на это сила их небесного покровителя.