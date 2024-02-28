Рожденые 29 февраля: как особая дата влияет на жизнь человека

Раз в четыре года февраль имеет 29, а не 28 дней. Такие годы называют преступными. Интересен день тем, что люди, рожденные в эту дату, имеют уникальную и особенную жизнь.

Людей, родившихся 29 февраля, часто называют "леприконами". Все потому, что их "настоящий" день рождения приходит всего раз в четыре года, как и мифические существа из ирландских легенд. Но несмотря на такую редкость, в понимании обычных людей они оказываются в довольно непростом положении, поскольку им приходится выбирать между двумя датами — 28 февраля или 1 марта.

Естественно, говорят психологи, человек, родившийся 29 февраля, имеет свои особенности. Некоторые даже утверждают, что они часто обладают особой интуицией и мудростью. Возможно, это связано именно с тем, что они родились в такой редкий день.

Когда празднуют свой день рождения люди, родившиеся 29 февраля? В некоторых странах мира, например, в Великобритании, Швеции они могут выбирать дату, когда будут праздновать. Некоторые даже празднуют сразу дважды — 28 февраля и 1 марта.

В некоторых культурах людей, родившихся 29 февраля, считают особенно счастливыми, им обещают процветание и удачу в жизни. Среди наших предков существовали свои видения.

Да, считалось, что такие люди имеют особое очарование. Им часто приписывали магические способности, например, привлечение успеха к любому делу, умение принимать только правильные решения.

Одна из легенд свидетельствует, что человек, родившийся 29 февраля, обладает способностью "подниматься" в небо и "летать" там в течение всего преступного года, преодолевая все возможные препятствия на своем пути. Если человеку представится возможность отпраздновать свой день рождения именно 29 февраля, он может загадать желание, которое, по народным поверьям, обязательно сбудется.

Независимо от того, верим ли мы в легенды, или нет, но люди, день рождения которых приходится на 29 февраля, действительно особенные.

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