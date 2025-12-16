Рождественская елка может "ожить" и захватить ваш дом: что скрывается в коричневых комках

Елочка / © pexels.com

В период рождественских праздников в соцсетях снова распространяется предостережение для людей, которые украшают дом живой елкой. Речь идет о необычных коричневых образованиях на ветвях, которые внешне могут напоминать маленькую сосновую шишку или плотный комок размером с грецкий орех.

Об этом сообщило издание Mirror.

Как объясняют пользователи и авторы вирусных видео, такие наросты иногда оказываются яичными мешочками богомола. В одном таком коконе может содержаться от 100 до 200 яиц. В естественной среде они хорошо маскируются на хвойных деревьях, сливаясь с ветвями и корой, из-за чего их сложно заметить при покупке или транспортировке елки.

Проблема может возникнуть после того, как дерево заносят в помещение. Теплый воздух в отапливаемых домах создает условия, при которых яйца способны вылупиться. В результате мелкие богомолы могут появиться уже внутри дома — во время украшения елки или через некоторое время после этого.

На эту ситуацию обратила внимание блогер Лекси Натоли, которая опубликовала предупреждение в TikTok. Она призвала внимательно осматривать живые елки и немедленно избавляться от дерева, если на нем заметили подозрительный комок. По ее словам, такие яичные мешочки довольно часто встречаются именно на рождественских елках.

Видео быстро стало вирусным и собрало многочисленные комментарии. Некоторые пользователи шутили по поводу возможного «соседства» с богомолами, другие же делились неприятными историями. В частности, люди рассказывали, что насекомые вылуплялись дома или даже в салоне автомобиля после перевозки дерева.

В комментариях также упоминали, что именно из-за подобных случаев отдельные семьи отдают предпочтение искусственным елкам, которые используют много лет подряд. Некоторые дополнительно отмечали, что отказался от настоящих деревьев не только из-за насекомых, но и из соображений безопасности.

В то же время важно подчеркнуть: это предупреждение касается исключительно живых рождественских елок, а подобные случаи считают редкими. Однако специалисты и пользователи советуют перед украшением внимательно осматривать ветви, чтобы избежать нежелательных сюрпризов во время праздников.

