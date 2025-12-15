ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Рождественские пампушки: семейный рецепт рыхлого и сладкого сдобы

Часто пампухи делают песни, потому что ужин на Сочельник – постный.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Пышки.

Пышки. / © ТСН

С давних времен украинцы готовили на Святой вечер пампухи. По древним верованиям, его круглая форма символизирует солнце, жизнь и бесконечность. В народе считалось – чем пышнее и вкуснее пончики на столе, тем щедрее будет следующий год.

ТСН.ua подготовил семейный рецепт постных пампухов, которые являются одним из 12 блюд на праздничном столе.

Особенно распространена традиция в западных областях, где пампухи - это настоящий рождественский символ. В Святвечер их делали постными, ведь еще продолжался пост, а жарили - после появления первой звезды. Этим вкусностями угощали гостей и колядников. Сегодня без них трудно представить настоящий праздник.

Ингредиенты

  • 200 мл теплой воды

  • 400 г муки

  • 25 г "живых" дрожжей или 10 г сухих

  • 70 мл масла

  • 70 г сахара

  • 10 г ванильного сахара

  • цедра одного апельсина

  • щепотка соли

  • 50 г сахарной пудры для украшения

Приготовление

  1. Готовим опару. В кипяченой теплой воде разводим и разводим в теплой воде. Добавляем 1-2 столовые ложки сахара и 100 грамм просеянной муки. Оставляем на 20-30 минут в теплом месте.

  2. Когда опара подойдет добавляем цедру апельсина, остальной сахар, ванильный сахар, щепотку соли и масло. Все хорошо перемешиваем.

  3. К этой массе порциями добавляем просеянную муку. Замешивая тесто. Оно будет немного липнуть в руки. Можно добавить еще немного муки, но главное – не забить его.

  4. Формируем тесто в шар, кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим к теплому месту. Оставляем тесто на 60 мин, чтобы подросло. Оно должно увеличиться в объеме в 2-2,5 раза.

  5. Производим пончики. Первый способ – раскатываем тесто толщиной примерно 0,5-1 см, вырезаем кружочки формой и формируем шарики. Второй способ – разрезаем тесто на несколько кусков, скручиваем "колбаску", а затем делим не небольшие частицы, из которых делаем шарики.

  6. Выкладываем пампушки на присыпанную мукой поверхность и оставляем на 20-30 мин, чтобы они подросли.

  7. Разогреваем в сотейнике масло. Опускаем пампушки по одному и жарим с обеих сторон до золотистого цвета.

  8. Пожаренные пампушки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. По желанию вкусности можно посыпать сахарной пудрой.

Напомним, мы писали о том, что приготовить к Рождеству. Традиционно украинцы готовят 12 постных блюд на Сочельник, каждое из которых имеет свою символику и значение.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie