Рождественские пампушки: семейный рецепт рыхлого и сладкого сдобы

Пышки.

С давних времен украинцы готовили на Святой вечер пампухи. По древним верованиям, его круглая форма символизирует солнце, жизнь и бесконечность. В народе считалось – чем пышнее и вкуснее пончики на столе, тем щедрее будет следующий год.

ТСН.ua подготовил семейный рецепт постных пампухов, которые являются одним из 12 блюд на праздничном столе.

Особенно распространена традиция в западных областях, где пампухи - это настоящий рождественский символ. В Святвечер их делали постными, ведь еще продолжался пост, а жарили - после появления первой звезды. Этим вкусностями угощали гостей и колядников. Сегодня без них трудно представить настоящий праздник.

Ингредиенты

200 мл теплой воды

400 г муки

25 г "живых" дрожжей или 10 г сухих

70 мл масла

70 г сахара

10 г ванильного сахара

цедра одного апельсина

щепотка соли

50 г сахарной пудры для украшения

Приготовление

Готовим опару. В кипяченой теплой воде разводим и разводим в теплой воде. Добавляем 1-2 столовые ложки сахара и 100 грамм просеянной муки. Оставляем на 20-30 минут в теплом месте. Когда опара подойдет добавляем цедру апельсина, остальной сахар, ванильный сахар, щепотку соли и масло. Все хорошо перемешиваем. К этой массе порциями добавляем просеянную муку. Замешивая тесто. Оно будет немного липнуть в руки. Можно добавить еще немного муки, но главное – не забить его. Формируем тесто в шар, кладем в миску, накрываем полотенцем и ставим к теплому месту. Оставляем тесто на 60 мин, чтобы подросло. Оно должно увеличиться в объеме в 2-2,5 раза. Производим пончики. Первый способ – раскатываем тесто толщиной примерно 0,5-1 см, вырезаем кружочки формой и формируем шарики. Второй способ – разрезаем тесто на несколько кусков, скручиваем "колбаску", а затем делим не небольшие частицы, из которых делаем шарики. Выкладываем пампушки на присыпанную мукой поверхность и оставляем на 20-30 мин, чтобы они подросли. Разогреваем в сотейнике масло. Опускаем пампушки по одному и жарим с обеих сторон до золотистого цвета. Пожаренные пампушки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. По желанию вкусности можно посыпать сахарной пудрой.

Напомним, мы писали о том, что приготовить к Рождеству. Традиционно украинцы готовят 12 постных блюд на Сочельник, каждое из которых имеет свою символику и значение.