Рождественские пампушки: старый рецепт пышной и сладкой сдобы

По этому рецепту пампушки будут чрезвычайно вкусными.

Пампушки – традиционное блюдо украинской кухни. Впрочем, они являются неотъемлемым блюдом на зимние праздники – Святой вечер и Рождество.

ТСН.ua предлагает рецепт старых львовских пампушек. Они будут очень нежными и мягкими.

Ингредиенты

8 желтков

375 г молока

100 г сливочного масла

100 г дрожжей

750 г муки

Приготовление

1. Для опары немного подогреваем молоко и измельчаем в нем дрожжи. Добавляем по одной столовой ложке муки и сахара. Хорошо все смешиваем и ставим в теплом месте, чтобы подошла опара.

2. Желтки сбиваем с сахаром. Масло растапливаем и даем ему немного остыть.

3. Просеянную муку постепенно добавляем к опаре и добавляем взбитые с сахаром желтки. Вымешиваем тесто. Затем добавляем половину растопленного масла. Вымешиваем и добавляем вторую половину масла.

4. Хорошо вымешиваем тесто, чтоб оно отлипало от рук. После этого накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на два часа.

5. Лепим пампушки. Столешницу и руки смазываем маслом, а затем лепим пампушки. Местом, где они залепливаются, кладем на столешницу. Готовые пампушки оставляем еще на 10-15 мин.

6. Хорошо разогреваем в сковороде подсолнечное масло и жарим в нем пампушки. Готовое изделие кладем в тарелку с застеленную салфеткой, чтобы она забрала лишнее масло. Затем щедро посыпаем сахарной пудрой.

7. Пампушки лучше хранить в герметичном контейнере, чтобы они как можно дольше оставались мягкими и нежными.

Читайте также: