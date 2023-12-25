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Рождественские тесты-картинки на внимательность, смекалку, чтобы хорошо провести время в праздничный день

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
1 мин
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Рождественские тесты-картинки на внимательность, смекалку, чтобы хорошо провести время в праздничный день

Тесты-картинки

Предлагаем интересные тесты-картинки на внимательность, чтобы с пользой провести праздники

Предлагаем вам проверить свою внимательность и внимание, умение подмечать детали и мелочи. Для кого эти задачи покажутся достаточно легкими, а кому придется возиться. Однако гарантируем, что сам процесс доставит удовольствие каждому.

Найдите кролика среди рождественских котиков

©

Найдите медвеженка без рождественской шапочки

Найдите медвежонка / ©
Найдите медвежонка

Найдите двух одинаковых снеговиков

Найдите одинаковых снеговиков / ©
Найдите одинаковых снеговиков

Нужно найти сову среди котиков

Найдите сову среди котиков / ©
Найдите сову среди котиков

Найдите конфету в зеленой обертке

Найдите конфету в зеленой обертке / ©
Найдите конфету в зеленой обертке

Найдите оленя развернутого в другую сторону

Найдите оленя / ©
Найдите оленя

Найдите лишний помпончик в Санты

Найти лишний помпончик / ©
Найти лишний помпончик

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Дата публикации
Просмотры
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