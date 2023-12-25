Рождественские тесты-картинки на внимательность, смекалку, чтобы хорошо провести время в праздничный день

Предлагаем интересные тесты-картинки на внимательность, чтобы с пользой провести праздники
Предлагаем вам проверить свою внимательность и внимание, умение подмечать детали и мелочи. Для кого эти задачи покажутся достаточно легкими, а кому придется возиться. Однако гарантируем, что сам процесс доставит удовольствие каждому.
Найдите кролика среди рождественских котиков
Найдите медвеженка без рождественской шапочки
Найдите двух одинаковых снеговиков
Нужно найти сову среди котиков
Найдите конфету в зеленой обертке
Найдите оленя развернутого в другую сторону
Найдите лишний помпончик в Санты
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