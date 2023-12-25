Рождественские тесты-картинки на внимательность, смекалку, чтобы хорошо провести время в праздничный день

Предлагаем вам проверить свою внимательность и внимание, умение подмечать детали и мелочи. Для кого эти задачи покажутся достаточно легкими, а кому придется возиться. Однако гарантируем, что сам процесс доставит удовольствие каждому.

Найдите кролика среди рождественских котиков

Найдите медвеженка без рождественской шапочки

Найдите медвежонка

Найдите двух одинаковых снеговиков

Найдите одинаковых снеговиков

Нужно найти сову среди котиков

Найдите сову среди котиков

Найдите конфету в зеленой обертке

Найдите конфету в зеленой обертке

Найдите оленя развернутого в другую сторону

Найдите оленя

Найдите лишний помпончик в Санты

Найти лишний помпончик

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