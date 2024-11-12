Рождественские украшения: что будет в тренде этого года

Дизайнеры спрогнозировали, какой декор, украшения будет актуальным на Рождество и Новый год.

Как утверждают дизайнеры и декораторы, в этом сезоне популярны будут особенно яркие декорации.

Какие основные тренды праздничного декора ждут нас в этом году

В этом году в тренде будут рождественские украшения в стиле 90-х годов, отмечает Лорен Чиу, руководитель тенденций цвета и материалов.

Какие цвета будут в тренде

Ожидается, что популярными будут украшения в ярких оттенках зеленого, ярко-розового цветов с черными акцентами.

Панковский, бунтарский взгляд на праздничный декор вдохновит смелые и нетрадиционные декорации. "Мы прогнозируем авангардный подход к праздничному стилю, который приносит энергию молодости. Ожидайте популярность украшений в ярких оттенках, таких как зеленый или ярко-розовый", – сказала дизайнер Лорен Чиу.

Ретро диско декор

Ретро-эстетика играет значительную роль в большом количестве украшений, появляющихся на полках этого сезона. «Зеркальные шарики и украшенное блеском стекло намерены набрать обороты этого сезона, добавляя волнения и вызывая ностальгию», — отмечают эксперты.

Возвращающийся к нам из прошлого тренд – это диско-шары. Дизайнеры рекомендуют вешать диско-шары как украшения на елку, либо разместить большой диско-шар внизу возле дерева. Если вы любите смелые решения, то можете поместить диско-шар на верхушку рождественского дерева. Также из нее можно сделать гирлянду и украсить комнату.

Но диско-шар – это не единственное, что предлагается. Подойдет все, от ярких ретро-орнаментов до красочных светодиодных фонарей.

Диско-шари// фото: elledecor.com

Банты и ленты

Банты и ленты являются популярными рождественскими украшениями уже много лет, и в это Рождество эта традиция не изменится. «Ленты и банты — главный рождественский аксессуар года».

Банты и ленты – это декор для тех, кто хочет привнести в свой дом оттенок традиционной простоты. Можно украсить елку большим бантом, который будет спадать по всей длине дерева. Ленты можно привязать на веточки елки, а также декорировать ими подсвечники.

Рождественские украшения// фото: elledecor.com

Изделия из шерсти и фетра, народные орнаменты

Независимо от того, странный ли с виду дикобраз, чрезвычайно пушистая овца или непостижимо волшебная мышь на лыжах, эти экземпляры, созданные с помощью техники валяния, являются "простым и удобным для всей семьи способом придать праздничное настроение».

Этот общий тренд Чиу называет «праздничной народной эстетикой», который стал популярным среди любителей природы, и мастеров, стремящихся придать теплу и характер свой праздничный декор. «Этот уютный образ становится волшебным трендом, вдохновленным традиционным искусством и древними лесами», – объясняет она. В этом году, по ее прогнозам, «украшения ручной работы, например шерстяные войлочные чулки и расписанные вручную керамические безделушки, займут центральное место, а декоративные грибы , лесные существа и сосновые шишки создадут индивидуальное, домашнее ощущение».

Народные орнаменты// фото: elledecor.com

Возвращение к декадансу в стиле регентства

Среди трендов и противоположный фольклорному старосветский стиль Регентства. Он изобилует романтическими акцентами, роскошными материалами, позолочением всего, насыщенными тонами драгоценностей. То есть среди трендов есть место блестящему, кричащему в своей роскоши декору. «Подумайте о чернильно-голубом, темно-бордовом и насыщенном шоколадно-коричневом цвете в сочетании с блестящим золотым, которые выглядят легкомысленными и праздничными», советуют декораторы. «Винтажные элементы, например кружево и кисти, подчеркнут настольный пейзаж, а чрезмерные украшения, такие как инкрустированные драгоценными камнями безделушки и жидкая стеклянная посуда, придадут роскоши интерьеру».

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