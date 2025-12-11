Рождественские украшения, вредящие животным: названы пять самых токсичных растений

Омела / © Credits

Праздничная зелень создает атмосферу зимних праздников, однако некоторые популярные рождественские растения могут быть опасными для животных. О том, от чего следует держать подальше кошек и собак, рассказала эксперт Королевского ветеринарного колледжа Лиззи Юэнс. Она подчеркивает: не обязательно полностью отказываться от традиционных украшений, но важно знать о рисках и не оставлять токсичные растения в зоне доступа питомцев.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Падуб

Яркий падуб остается классическим символом Рождества, однако его листья и ягоды могут вызвать серьезные проблемы. Листья легко травмируют ротовую полость и кишечник, а ягоды провоцируют сильные желудочно-кишечные расстройства. Ветеринар советует давать животному много воды, если оно уже успело что-то проглотить.

Амариллис

Популярный праздничный цветок представляет угрозу для кошек и собак. Луковица и лепестки содержат ликорин и другие токсичные алкалоиды. После употребления возможны рвота, слюнотечение, боль в животе и тремор. В более тяжелых случаях — сонливость, падение давления или даже судороги.

Тис

Это одно из самых опасных растений зимнего декора. Даже небольшой укус может привести к внезапной слабости, тяжелому отравлению и сердечной недостаточности. Тис опасен как для животных, так и для людей, поэтому его лучше вообще не использовать в домашних композициях.

Пуансеттия

Популярный рождественский цветок содержит раздражающий млечный сок. У животных после поедания большого количества частей растения возможны рвота, вялость и повышенное слюнотечение. Хотя небольшая доза редко вызывает отравление, риск все равно высок, так что пуансеттию стоит ставить подальше.

Омела

Традиционное рождественское украшение безопасно при прикосновении, но опасно при проглатывании. У животных и людей омела может вызвать тошноту, рвоту и, в более тяжелых случаях, галлюцинации. Особенно внимательными должны быть владельцы кошек, которые могут легко добраться до растения даже под потолком.

