Рождественские украшения, вредящие животным: названы пять самых токсичных растений

Некоторые рождественские растения представляют серьезную угрозу для животных, провоцируя рвоту, слабость и даже судороги. Ветеринар назвала главные риски сезона.

Омела

Омела / © Credits

Праздничная зелень создает атмосферу зимних праздников, однако некоторые популярные рождественские растения могут быть опасными для животных. О том, от чего следует держать подальше кошек и собак, рассказала эксперт Королевского ветеринарного колледжа Лиззи Юэнс. Она подчеркивает: не обязательно полностью отказываться от традиционных украшений, но важно знать о рисках и не оставлять токсичные растения в зоне доступа питомцев.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

  • Падуб
    Яркий падуб остается классическим символом Рождества, однако его листья и ягоды могут вызвать серьезные проблемы. Листья легко травмируют ротовую полость и кишечник, а ягоды провоцируют сильные желудочно-кишечные расстройства. Ветеринар советует давать животному много воды, если оно уже успело что-то проглотить.

  • Амариллис
    Популярный праздничный цветок представляет угрозу для кошек и собак. Луковица и лепестки содержат ликорин и другие токсичные алкалоиды. После употребления возможны рвота, слюнотечение, боль в животе и тремор. В более тяжелых случаях — сонливость, падение давления или даже судороги.

  • Тис
    Это одно из самых опасных растений зимнего декора. Даже небольшой укус может привести к внезапной слабости, тяжелому отравлению и сердечной недостаточности. Тис опасен как для животных, так и для людей, поэтому его лучше вообще не использовать в домашних композициях.

  • Пуансеттия
    Популярный рождественский цветок содержит раздражающий млечный сок. У животных после поедания большого количества частей растения возможны рвота, вялость и повышенное слюнотечение. Хотя небольшая доза редко вызывает отравление, риск все равно высок, так что пуансеттию стоит ставить подальше.

  • Омела
    Традиционное рождественское украшение безопасно при прикосновении, но опасно при проглатывании. У животных и людей омела может вызвать тошноту, рвоту и, в более тяжелых случаях, галлюцинации. Особенно внимательными должны быть владельцы кошек, которые могут легко добраться до растения даже под потолком.

Напомним, зимой собаки сталкиваются с рисками, которые многие владельцы даже не замечают. Ветеринар назвала пять действий, защищающих животных в холод.

