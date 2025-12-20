Рождественский дидух: что он символизирует и почему его нужно ставить в Святой вечер

Дидух. / © Таблоид Волыни

Рождественский дидух — один из древних символов украинского Рождества. Он олицетворяет связь поколений, благополучие, память о предках и благодарность земле за урожай.

Почему в домах ставят дидуха — читайте в материале ТСН.ua.

Дидух существовал в традициях украинцев еще в дохристианские времена. Это слово происходит от слова «дед» — предок, род. По представлениям украинцев, в Святой вечер души предков приходят домой благословить семью. Именно для них хозяева ставили сноп из зерна на почетное место.

После принятия христианства традиция органически влилась в рождественские ритуалы. Дидух символизировал семейное благополучие, защиту дома и память о корнях. Его приносили в дом в канун Рождества, ставили в углу рядом с иконами.

Из чего делают дидух

Основой для дидуха всегда были колосья зерна. На Галичине используют преимущественно рожь или пшеницу, добавляют сухоцветы, благоухающие травы; на Полесье — рожь или овес. На Подолье — в основе дидуха — смесь пшеницы, ржи и ячменя, а также ветки калины, бархатцы и мята.

В южных областях дидух делают из пшеницы и степных трав, украшая цветными лентами. В Карпатах к зерну добавляют пихту и сухие горные цветы, а еще часто вплетаются маленькие символические фигурки.

Установка дидуха на Святой вечер

В прошлом дидух играла особую магическую роль. Его торжественно вносил в дом хозяин, приговаривая благословение на урожайный год. Ставили на самом высоком месте, «чтобы хлеб родился».

Дидух не трогали к Крещению, а потом либо сжигали — «чтобы отпустить дух предков», либо хранили до весны. Это был не просто элемент декора, а сакральный оберег дома.

Современная традиция возродилась особенно активно в конце XX века. Дидух стал символом украинской идентичности и оберегом Рождества.

