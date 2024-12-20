Рождественский дидух: что он символизирует и почему его следует ставить в Святвечер

Один из главных атрибутов Святого вечера и Рождества – дидух. Это ржаной, пшеничный или овсяный сноп, который символизирует благосостояние, хороший урожай и достаток.

Почему в домах ставят дидух – читайте в материале ТСН.ua.

Начало традиции

Дидух существовал в традициях украинцев еще в дохристианские времена – тогда его называли "духом предков". Основной функцией этого снопа было чествование умерших предков и обеспечение богатого урожая. С приходом христианства его начали ставить в углу в Святой вечер перед началом трапезы. Дидух считают символом Иисуса Христа как "животворного хлеба".

В зависимости от региона, дидух еще назывался коляда, корочун, колядник. Изготавливали его из разного зерна – из того, что характерно для той или иной части страны. Украшали сухими цветами, ягодами калины, разноцветными лентами.

Установка дидуха на Святвечер

Традиционно дидух в дом заносил хозяин – отец или дед – перед Святым вечером и говорил: "Дидух в дом, беда из дома". Этнографы говорят, что это мужской символ, символ хозяина, символ защитника своего рода, богатства, благосостояния, материальной полноты.

Ставили праздничный сноп в доме на почетном месте. Чаще всего – в углу, возле икон. Обычно хранят его до завершения праздничных дней. После праздников дидух сжигали, чтобы выпустить души усопших предков в небо и оградить семью от злых сил.

Рождественский дидух / Фото: ТСН.ua

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