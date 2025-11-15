- Дата публикации
Рождественский пост: можно ли употреблять алкоголь
Церковь не запрещает пить алкоголь во время поста, но советует воздержаться.
Сегодня, 15 ноября, начался Рождественский пост для верующих. Это период, когда каждый христианин должен переосмыслить свои поступки.
Рождественский пост — не только воздержание от определенных продуктов, но, прежде всего, путь духовного совершенствования. Его главная цель — научить человека умеренности, сдержанности и благодарности. Алкоголь даже в умеренных количествах может влиять на ясность разума и внутреннее состояние, поэтому Церковь призывает верующих воздерживаться от всего, что мешает сосредоточению на молитве и духовной жизни.
Хотя алкоголь не относится к продуктам, запрещенным строгим предписанием, его употребление в пост не желательно. Излишество в любой форме — еде, напитках или развлечениях — противоречит сути поста.
В это время нужно ограничить себя в таких продуктах, как мясо, яйца, молоко, творог, сливочное масло. В понедельник, среду и пятницу запрещено также употребление рыбы и вина, еду без масла разрешается принимать только после ужина.
В последнюю неделю пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье нельзя есть рыбу. В канун Рождества есть можно только после появления на небе первой звезды. Главным символом окончания поста становится кутья — блюдо из пшеницы, меда, мака и орехов, которым разговляются в сочельник.