Рождественский пост: можно ли употреблять алкоголь

Ограничение алкоголя считается проявлением сдерживания и духовного роста / © pixabay.com

Сегодня, 15 ноября, начался Рождественский пост для верующих. Это период, когда каждый христианин должен переосмыслить свои поступки.

Рождественский пост — не только воздержание от определенных продуктов, но, прежде всего, путь духовного совершенствования. Его главная цель — научить человека умеренности, сдержанности и благодарности. Алкоголь даже в умеренных количествах может влиять на ясность разума и внутреннее состояние, поэтому Церковь призывает верующих воздерживаться от всего, что мешает сосредоточению на молитве и духовной жизни.

Хотя алкоголь не относится к продуктам, запрещенным строгим предписанием, его употребление в пост не желательно. Излишество в любой форме — еде, напитках или развлечениях — противоречит сути поста.

В это время нужно ограничить себя в таких продуктах, как мясо, яйца, молоко, творог, сливочное масло. В понедельник, среду и пятницу запрещено также употребление рыбы и вина, еду без масла разрешается принимать только после ужина.

В последнюю неделю пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье нельзя есть рыбу. В канун Рождества есть можно только после появления на небе первой звезды. Главным символом окончания поста становится кутья — блюдо из пшеницы, меда, мака и орехов, которым разговляются в сочельник.