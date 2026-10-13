Рождественский пост в 2026 году: когда начинается, что можно есть и кому разрешены послабления

Рождественский пост 2026: когда начинается и заканчивается / © pexels.com

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Он продлится 40 дней и завершится в канун Рождества. В это время верующие меняют привычный рацион, ограничивают употребление определенных продуктов и уделяют больше внимания молитве, добрым делам и воздержанию.

Рассказываем, когда начинается Рождественский пост в 2026 году, что можно есть и кому можно ослабить ограничения.

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Когда начинается Рождественский пост в 2026 году

По новому церковному календарю Рождественский пост начнется 15 ноября 2026 года и продлится до 24 декабря. Рождество Христово верующие, придерживающиеся нового календаря, будут праздновать 25 декабря.

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В народе этот период называют Филипповкой. Название связано с днем памяти апостола Филиппа, после которого начинается пост. Его продолжительность составляет 40 дней, в течение которых верующие готовятся к одному из главных христианских праздников.

В то же время даты зависят от календаря, соблюдаемого конкретным религиозным сообществом. Те, кто продолжает жить по юлианскому календарю, будут начинать Рождественский пост 28 ноября 2026, а завершат 6 января 2027 года.

Что можно есть во время Рождественского поста

Основное правило Рождественского поста — ограничение продуктов животного происхождения. Обычно из меню убирают мясо, молоко, творог, сливочное масло, сметану и яйца. Основу питания составляют овощи, фрукты, крупы, грибы, бобовые, орехи и семена.

Строгость поста зависит от дня недели и церковного устава. В традиционной практике предусмотрены дни с более строгими ограничениями, когда воздерживаются от масла и горячей пищи и дни, когда разрешаются приготовленные блюда и растительное масло.

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Рыбу также можно есть не каждый день. Разрешения зависят от церковного календаря, праздников и периода поста. Поэтому перед составлением меню следует уточнить правила в своем приходе, особенно если человек планирует соблюдать пост в соответствии с конкретным церковным уставом.

Когда можно есть рыбу во время Рождественского поста

Во время Пилиповки рыба разрешается в отдельные дни, однако конкретный список может отличаться в зависимости от традиции и календаря. По правилам, приведенным для Рождественского поста 2026 года, среди таких дат называют:

21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

6 декабря — день святителя Николая Чудотворца;

отдельные субботы и воскресенья до начала завершающего этапа поста.

В заключительный период перед Рождеством пищевые ограничения становятся более строгими. Поэтому не следует считать, что рыба разрешена во все выходные в течение всех 40 дней. Точный порядок следует сверять с календарем своей церкви.

Кому разрешено ослабить Рождественский пост

Пищевые ограничения должны учитывать состояние здоровья, возраст и обстоятельства человека. Строгого поста могут не соблюдать или соблюдать в облегченной форме:

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дети и пожилые люди;

беременные женщины и кормящие грудью матери;

люди с хроническими заболеваниями или другими медицинскими ограничениями;

военнослужащие, особенно находящиеся в зоне боевых действий;

люди, выполняющие тяжелую физическую работу, находятся в пути или в сложных обстоятельствах.

Это не означает, что для всех перечисленных категорий существует одинаковое автоматическое освобождение от поста. Степень ограничений можно обсудить со священником. Если смена питания может ухудшить здоровье, необходимо посоветоваться с врачом.

Календарь питания во время Рождественского поста

От 15 ноября по 19 декабря: основной период поста:

В настоящее время рацион составляют преимущественно растительные продукты, а правила питания изменяются в зависимости от дня недели:

Понедельник, среда и пятница — сухое питание. Разрешается растительная пища без термической обработки и добавления растительного масла в соответствии с традицией.

Вторник и четверг — горячие постные блюда из растительных продуктов, к которым можно добавлять масло.

Суббота и воскресенье — разрешаются рыба, растительное масло и небольшое количество вина.

Большие церковные праздники — в некоторые праздничные дни предусмотрены послабления, в частности разрешение на рыбу, если это соответствует церковному календарю.

Для ежедневного меню подойдут овощные супы, каши, тушеные овощи, бобовые, грибы, фрукты и орехи.

От 20 по 24 декабря: завершающий этап поста:

В конце Рождественского поста пищевые ограничения становятся более строгими. Особенно это касается употребления рыбы:

Понедельник, среда и пятница — сухое питание, то есть растительная пища без масла.

Вторник и четверг — горячие постные блюда с добавлением масла, но без рыбы.

Суббота и воскресенье — горячая растительная пища с маслом; допускается небольшое количество вина согласно соответствующей церковной традиции.

Рыба — в этот период не входит в обычное постное меню.

Основу рациона могут составлять каши, картофель, овощные блюда, грибы, фасоль, чечевица и другие продукты растительного происхождения.

24 декабря: Святвечер и традиционные песни блюда:

Святвечер завершает Рождественский пост по календарю, в котором Рождество Христово празднуют 25 декабря. Этот день традиционно посвящен особому содержанию и подготовке к празднику.

По народному обычаю, праздничный ужин начинают после появления первой звезды. На столе обычно есть кутья, компот и другие постные блюда. Для приготовления кутьи используют пшеницу или другое зерно, мед, мак и орехи.

Что готовят на Святвечер 24 декабря

Последний день Рождественского поста приходится на 24 декабря — Святвечер. По украинской традиции семья собирается за постным ужином, для которого готовят 12 блюд. Центральное место на столе занимает кутья, которую обычно производят из пшеницы или другого зерна с добавлением мака, меда и орехов. Также подают компот, вареники с постной начинкой, голубцы, блюда из фасоли, капусты и грибов.

Обычай воздерживаться от еды до ужина зависит от традиции и возможностей человека. Особенно строгих правил не следует соблюдать в ущерб здоровью.

25 декабря христиане, празднующие Рождество по новому календарю, отмечают рождение Иисуса Христа. Этот день завершает период поста и открывает время рождественского праздника.

FAQ

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году?

По новому церковному календарю Рождественский пост начинается 15 ноября 2026 и завершается 24 декабря. Рождество празднуют 25 декабря. Для общин, которые соблюдают старый календарь, дать другие: с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Когда можно есть рыбу во время Рождественского поста?

Рыба разрешается в отдельные дни поста, в частности, на некоторые церковные праздники и в определенные субботы и воскресенья. Конкретные даты зависят от церковного устава.

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