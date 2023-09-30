Рождество 25 декабря: разбираемся, когда Святой вечер 2023 года, все об официальной дате праздника и традиции

Рождество Христово в Украине всегда считалось одним из самых больших религиозных праздников. В этом году украинцы будут праздновать его 25 декабря. Когда Святой вечер 2023 после перехода на новоюлианский календарь?

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому даты многих церковных праздников изменились. Изменения коснулись и второго величайшего религиозного праздника — Рождества Христова. Поэтому с 2023 года украинцы будут праздновать его 25 декабря, то есть на 14 дней раньше, чем раньше.

История Рождества Христова

Рождество 2023 года / Фото: pixabay.com

Согласно церковным преданиям римский император Август повелел произвести перепись населения. Он приказал, чтобы каждый иудей записался там, где жили его предки. Дева Мария и ее муж Иосиф произошли от рода царя Давида, а потому отправились в Вифлеем из Назарета.

Когда они дошли туда, оказалось: людей так много, что для них уже нет места. Мария была беременна, но семейство было вынуждено заночевать в пещере, куда пастухи на ночь загоняли скот. Именно эту пещеру теперь называют вертепом. Ночью на сене родился маленький Иисус Христос, ставший Спасителем всего человечества.

В ту же ночь предстал пастухам ангел Господень и рассказал о чуде рождения. Пастухи пошли в пещеру и рассказали обо всем Марии с Иосифом, а затем поклонились маленькому Христу. Вскоре семейство пришли волхвы с подарками. Это были мудрые люди, занимавшиеся изучением звезд. Волхвы, увидев появление новой звезды, пошли к царю Ироду, но там не нашли младенца. Ирод очень смутился и приказал найти новорожденного царя. Уже тогда он задумал убить ребенка.

Волхвы вернулись в пустыню и с помощью света звезды обнаружили пещеру с младенцем. Они поклонились Марии и Иисусу, а затем подарили ему золото, ладан и смирную. Остались волхвы ночевать в пещере и в ту же ночь им приснился сон предупреждения, чтобы они не возвращались в Иерусалим и ничего не рассказывали Ироду. На следующее утро волхвы, помня свой сон, сразу пошли домой.

Традиции на Рождество

Традиции на Рождество / Фото: pixabay.com

Перед Рождеством начинается один из самых продолжительных в году постов – Рождественский пост. Он длится 40 дней и необходим, чтобы очистить душу и тело перед Рождеством Христовым. Во время Рождественского поста верующим разрешается есть овощи, фрукты, каши, грибы, бобовые, иногда рыбу. Но запрещено употреблять мясо, яйца, молочные продукты, творог, сливочное масло.

Особой традицией украинского Рождества колядки — веселые песни на религиозную тематику. Колядники обходят дома, держа в руках большую звезду и развлекают своих соседей и членов семьи за деньги и сладкие подарки. Издавна наши предки верили, чем больше кодядников придет в дом, тем больше богатства и счастья будет в нем в следующем году.

Празднование самого Рождества начинается с самого утра. Украинцы встречают этот великий праздник словами " Христос родился! " и слышат в ответ " Славим Его! ". Празднование в основном проходит в кругу семьи. Праздничный стол всегда щедр, уже не постный. В этот день принято вспоминать усопших, родственников и друзей.

Еще один важный символ Рождества — вертеп. Некоторые историки уверены, что украинцы уже в XVII веке выставляли на Рождество вертепную драму. Этот обычай был распространен по всей Украине.

Особое место в украинском доме в рождественский период занимает дидух. Его принято ставить на угол стола или дома. Создают его из снопа, которого собирали еще во время окончания жатвы. Сноп хранили на протяжении всей зимы как символ плодородия, жизни и бесконечности.

Когда Святой вечер 2023 года

Вертеп / Фото: pixabay.com

С переходом на новоюлианский календарь многих украинцев интересует, когда садиться за стол на Святый вечер. По традиции праздничный вечер проходит в канун Рождества, то есть 24 декабря. Это один из самых торжественных дней в православной традиции, который в Украине отличается особым великолепием и обрядами.

В канун Рождества Христова каждая украинская семья садится за накрытый праздничный стол, на котором стоит 12 постных блюд (ведь все еще продолжается Рождественский пост). Это число не случайно, ведь символизирует 12 учеников Иисуса Христа (апостолов) и 12 месяцев года. Хозяйки готовят песни с особым вниманием к деталям. Обычно это постный борщ, каши, бобовые, рыба, мед, сухофрукты и многое другое. Главное место на праздничном рождественском столе занимает кутья – праздничная каша с изюмом, перетертым маком и медом.

Подготовка к Святвечеру включает не только духовные практики, украинцев издавна было принято заботиться о своей семье и доме. Поэтому в канун Святого вечера и Рождества стены обычно белили, украшали. Также Святвечер отличается особой традицией поста. В течение всего дня не принято есть до появления на небе первой звезды. Только тогда вся семья садится за стол.

Почему Рождество празднуют три дня? Традиционно Рождественский период начинается со Святого вечера (24 декабря) и заканчивается вторым днем Рождества (26 декабря). Однако Святки все еще продолжаются и завершаются с Крещением (6 января).