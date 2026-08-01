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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Рождество Богородицы в 2026 году: дата праздника, традиции и что нельзя делать

Рождество Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых христианских праздников, ежегодно отмечаемый в начале осени. Этот день посвящен рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа, ставшей символом чистоты, любви, материнства и духовной опоры для миллионов людей.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Рождество Пресвятой Богородицы 2026 года

Рождество Пресвятой Богородицы 2026 года / © Фото из открытых источников

Для украинцев этот праздник имеет не только религиозное, но и культурное значение. С ним связано много традиций, народных примет и обычаев, передававшихся поколениями. В этот день верующие посещают храмы, молятся о здоровье родных, семейном благополучии и просят покровительства у Богородицы.

Когда празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году

По новому церковному календарю Рождество Пресвятой Богородицы в Украине празднуют 8 сентября 2026 года. Ранее этот праздник приходился на 21 сентября, однако после перехода части украинских церквей на новый календарь дата сместилась на 13 дней раньше.

В церковной традиции этот день также известен как:

  • Вторая Пречистая;

  • Малая Пречистая;

  • Рождество Божией Матери.

Праздник входит в список двенадцатых праздников — важнейших событий церковного рока.

История Рождества Пресвятой Богородицы

Согласно христианскому преданию, Дева Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны. У супругов долгое время не было детей, поэтому они искренне молились о даре отцовства.

По верованиям, рождение Марии стало ответом на их молитвы. Именно через нее в будущем должен был прийти в мир Спаситель Иисус Христос.

Появление Богородицы на свет рассматривается как начало важного этапа в истории спасения человечества. Именно поэтому праздник символизирует надежду, милость Божию и победу веры даже в сложных обстоятельствах.

Традиции празднования Рождества Богородицы в Украине

С давних времен украинцы относились по сей день с большим уважением. Празднование обычно начинается с церковного богослужения.

Поход в храм и молитва

Главной традицией является посещение церкви. Верующие молятся перед иконами Богородицы, благодарят за все хорошо и обращаются с просьбами о помощи.

Семейная встреча

Рождество Пресвятой Богородицы часто считают семейным праздником. В этот день принято собираться вместе с близкими, навещать родителей и проводить время в теплой атмосфере.

Благотворительность и помощь другим

Одной из важных традиций есть милосердие. Люди пытаются помочь нуждающимся в поддержке, поделиться едой или сделать доброе дело.

Благодарность за урожай

Поскольку праздник приходится на начало осени, он связан с завершением полевых работ. Наши предки благодарили Богородицу за урожай и достаток в доме.

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы / © pexels.com

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы / © pexels.com

Украинский народный календарь сохранил много примет, связанных с этим днем.

Среди самых известных:

  • если 8 сентября солнечно — осень будет теплой и ясной;

  • Наши предки в этот день следили за облаками;

  • большое количество блюд на столе символизировало будущее изобилие;

  • приход Второй Пречистой связывали с началом осеннего периода свадеб.

Следует помнить, что народные приметы являются частью культурного наследия, а не церковными правилами.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы 2026

В народной традиции существует ряд ограничений, которые пытались соблюдать в этот день.

Не рекомендуется:

  • ссориться и конфликтовать;

  • оскорблять других людей;

  • злословить;

  • отказывать в помощи нуждающимся;

  • заниматься тяжелым физическим трудом;

  • шить, вышивать или работать с иглой;

  • проводить день в отрицательных мыслях.

Главная идея этих запретов — посвятить день молитве, добрым делам и общению с близкими.

Молитва к Пресвятой Богородице о зачатии

О, Всемилосердная, Благая Защитница наша, благословенная Богородица, узнавшая счастье Материнства, в котором волнение, надежды, тревоги и скорби всех земных матерей приняла, не оставь пропащими молитвы от рабов Божиих (имена) и испроси у Сына Твоего и Господа, счастливой судьбы для младенца.

Озари, Пречистая Мать, рабов своих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодотворны и да увидят они сыновья сыновей своих до третьего и четвертого рода и до желанной старости доживут, и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа Сына Твоего и Господа поклонение подобает Отцу и Святому Духу во веки. Аминь.

FAQ

Когда Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году?

Рождество Пресвятой Богородицы 2026 празднуют 8 сентября по новому церковному календарю. По старому стилю дата приходилась на 21 сентября.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы?

В этот день не рекомендуют ссориться, ругаться, заниматься тяжелой работой, отказывать в помощи и совершать какие-либо поступки, противоречащие христианским ценностям. Главный акцент праздника — молитва, доброта и любовь к ближним.

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