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Рождество, День Николая и Новый год: какие праздники ждут украинцев в декабре 2026 года и будут ли дополнительные выходные
В декабре 2026 года в Украине будет отмечен ряд государственных, профессиональных и международных праздников. Среди важнейших дат последнего месяца года — День Вооруженных сил Украины, День местного самоуправления, День энергетика, Рождество Христово и День работников прокуратуры.
Какие праздники приходятся на каждый день декабря, когда украинцы будут праздновать профессиональные даты и стоит ли рассчитывать на дополнительные выходные читайте в календаре на декабрь 2026 года.
Декабрь 2026 года: сколько будет рабочих и выходных дней
В последний месяц года насчитывает 31 календарный день. Для украинцев, работающих по стандартному пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье, в декабре 2026 предусмотрено:
23 рабочих дня;
8 выходных дней.
Отдыхать по стандартному графику можно будет в следующие даты: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 декабря.
Будут ли дополнительные выходные в декабре 2026 года
В декабре украинцев ждет один государственный праздник, который в обычных условиях предусматривает нерабочий день — Рождество Христово, которое приходится на 25 декабря.
Однако во время действия военного положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины в отношении праздничных и нерабочих дней не применяются. Это предусмотрено статьей 6 Закона Украины №2136-IX.
Военное положение в Украине продлено до 29 января 2027 года. Поэтому 25 декабря 2026, которое приходится на пятницу, не будет обязательным дополнительным выходным днем.
Также не действует правило о переносе выходного дня, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем. Следовательно, в декабре график работы будет зависеть от режима, установленного работодателем.
Календарь праздников на декабрь 2026 года
В течение месяца украинцы будут отмечать профессиональные праздники, памятные даты и международные события. Среди них — дни, посвященные военнослужащим, работникам государственных учреждений, энергетикам, дипломатам и представителям других профессий.
Основные даты декабря:
1 декабря — День работников прокуратуры; Всемирный день борьбы со СПИДом;
3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;
4 декабря — День ракетных войск и артиллерии;
5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтеров; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;
6 декабря — День Вооруженных сил Украины; День святого Николая;
7 декабря — День местного самоуправления; Международный день гражданской авиации;
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией;
10 декабря — День прав человека;
12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
13 декабря — День благотворительности;
14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
15 декабря — День работников суда;
17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;
18 декабря — Международный день мигранта;
19 декабря — День адвокатуры; День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций;
20 декабря — Международный день солидарности людей;
22 декабря — День энергетика; День работников дипломатической службы;
24 декабря — День работников архивных учреждений; Святвечер;
25 декабря — Рождество Христово;
31 декабря — новогодняя ночь.
Декабрь завершает календарный год рядом важных для Украины профессиональных и памятных дат. Особое место среди них занимают праздники, посвященные украинским военным, волонтерам, энергетикам и другим специалистам, чья работа имеет большое значение для страны.