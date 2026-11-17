Календарь праздников на декабрь 2026 / © pexels.com

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Какие праздники приходятся на каждый день декабря, когда украинцы будут праздновать профессиональные даты и стоит ли рассчитывать на дополнительные выходные читайте в календаре на декабрь 2026 года.

Декабрь 2026 года: сколько будет рабочих и выходных дней

В последний месяц года насчитывает 31 календарный день. Для украинцев, работающих по стандартному пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье, в декабре 2026 предусмотрено:

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23 рабочих дня;

8 выходных дней.

Отдыхать по стандартному графику можно будет в следующие даты: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 декабря.

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Будут ли дополнительные выходные в декабре 2026 года

В декабре украинцев ждет один государственный праздник, который в обычных условиях предусматривает нерабочий день — Рождество Христово, которое приходится на 25 декабря.

Однако во время действия военного положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины в отношении праздничных и нерабочих дней не применяются. Это предусмотрено статьей 6 Закона Украины №2136-IX.

Военное положение в Украине продлено до 29 января 2027 года. Поэтому 25 декабря 2026, которое приходится на пятницу, не будет обязательным дополнительным выходным днем.

Также не действует правило о переносе выходного дня, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем. Следовательно, в декабре график работы будет зависеть от режима, установленного работодателем.

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Календарь праздников на декабрь 2026 года

Календарь праздников на декабрь 2026 года / © ТСН

В течение месяца украинцы будут отмечать профессиональные праздники, памятные даты и международные события. Среди них — дни, посвященные военнослужащим, работникам государственных учреждений, энергетикам, дипломатам и представителям других профессий.

Основные даты декабря:

1 декабря — День работников прокуратуры; Всемирный день борьбы со СПИДом;

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью;

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4 декабря — День ракетных войск и артиллерии;

5 декабря — День работников статистики; Международный день волонтеров; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;

6 декабря — День Вооруженных сил Украины; День святого Николая;

7 декабря — День местного самоуправления; Международный день гражданской авиации;

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией;

10 декабря — День прав человека;

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

13 декабря — День благотворительности;

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

15 декабря — День работников суда;

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;

18 декабря — Международный день мигранта;

19 декабря — День адвокатуры; День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций;

20 декабря — Международный день солидарности людей;

22 декабря — День энергетика; День работников дипломатической службы;

24 декабря — День работников архивных учреждений; Святвечер;

25 декабря — Рождество Христово;

31 декабря — новогодняя ночь.

Декабрь завершает календарный год рядом важных для Украины профессиональных и памятных дат. Особое место среди них занимают праздники, посвященные украинским военным, волонтерам, энергетикам и другим специалистам, чья работа имеет большое значение для страны.

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