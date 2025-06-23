Рождество Ивана Предтечи 2025 года / © Pixabay

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По новому лианскому календарю украинцы празднуют Рождество Ивана Предтечи 24 июня 2025 года. В этот день вспоминается рождение пророка Иоанна, которого еще называют Крестителем (потому что он крестил Иисуса Христа) и Предтечей (предшествующим).

В народной традиции праздник носит название Ивана Купала или просто Иванов день.

Кто такой Иоанн Предтеча: что мы знаем о его жизни

Иоанн Предтеча, которого в народе также называют Крестителем, родился примерно за полгода до Иисуса Христа — между 6 и 2 годами до нашей эры. Его родителями были священник Захария и Елизавета. Бог подарил супругам сына уже в довольно почтенном возрасте.

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После того, как царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях, Иоанн чудом выжил. Когда он был еще ребенком, его родители скончались. Согласно церковным преданиям, парень вырос в пустыне, возможно среди религиозной общины. Он носил простую грубую одежду с кожаным поясом, питался саранчой и диким медом, много молился. В тридцать лет Бог призвал его и начал пророчествовать и открыто проповедовать.

Его часто называли “голосом, зовущим в пустыне”, хотя здесь речь идет не о настоящей пустыне, а о сердцах людей, нуждающихся в очищении. Однако во время своих проповедей он говорил:

“После меня идет Тот, Кто сильнее меня. Я даже не достоин развязать ремень на Его обуви. Я крестил вас водой, а Он будет крестить Духом Святым”.

Однажды на берегу Иордана Иоанн встретил Иисуса и окрестил Его. Именно это считается главным событием в жизни Пророка, ведь он подготовил мир к появлению Спасителя.

После этого Иоанн начал открыто разоблачать грехи людей — как простых, так и влиятельных. слушал Ивана, хотя и не смел изменить образ своей жизни.

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К сожалению, Иоанн, как и многие другие пророки, погиб мученической смертью. Это произошло примерно в 30 году. Причиной стала Иродиада — жена брата Ирода, с которой Ирод вступил в греховную связь. Иван публично осуждал их союз, чем разгневал Иродиаду. Она добилась того, чтобы пророка бросили в тюрьму.

Как-то во время пира в честь дня рождения Ирода дочь Иродиады — Соломия — так понравилась царю танцем, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать подсказала ей попросить главу Иоанна Крестителя. Так и случилось — пророку отрезали голову, и Соломия принесла ее на подносе.

По преданию, Ирод, Иродиада и Соломия получили возмездие еще при жизни Соломия, переходя реку зимой, провалилась под лед, и лед отрубил ей голову. Ирод и Иродиада погибли во время землетрясения — земля их поглотила. Их имена остались в истории как символы беззастенчивого греха, подлости и жестокости.

Традиции празднования Рождества Иоанна Крестителя

В преддверии этого великого праздника в храмах служат всенощное бдение, во время которого священник зачитывает каноны, прославляющие Иоанна Предтечу и событие его рождения.

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24 июня верующие несут в церковь травы, цветы и воду для освящения. Также некоторые совершают паломничества к святыням, которые связаны с именем Иоанна Крестителя.

Праздник совпадает с популярным народным праздником Ивана Купала. Большинство традиций наших предков сохранилось до наших дней. Так девушки устраивают гадания на будущую судьбу. Было мнение, что этой ночью можно проверить отношения на прочность.

На Ивана Купала разжигают костер, как символ защиты от нечисти. А еще наши предки верили, что травы приобретают особую целебную силу.

Как молиться к Иоанну Предтече

Креститель Иоанн, проповедник покаяния, услышь молитвы мои и передай прошение Владыке Небесному. Я, как недостойный, грустный, немощный и мучающийся печалью, призываю к твоему участию и покровительству. Умоляю Очистить Думы и душу мою, избавить от злых помыслов и наставить на пусть истинный. Святой Иоанн, ты видел грехи земные и даровал искупление людям. О, проповедник земной, сумевший коснуться Самого Иисуса и крестить его, даруй мне спасение пред Господом. Помолись о грешном рабе Божием (имя) и не оставляй меня на произвол судьбы дьявольских сил. Я умоляю о благе, которое пронесу с собой всю жизнь. Проповедник и мученик пустынен, не отрекайся от меня, обнови душу мою покаянием и наполни сердце неподдельной верой. Вечно Царство Небесное. Аминь.

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