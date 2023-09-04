Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда будем праздновать по новому календарю, традиции дня

С 2023 года Рождество Пресвятой Богородицы украинцы будут праздновать по новому лианскому календарю. Если до этого верующие чествовали рождение Девы Марии 21 сентября, то после перехода на новый календарь его празднуют 8 сентября.

В церковной традиции Рождество Пресвятой Богородицы – одна из наиболее важных православных дат. Ее относят к так называемым двунадесятым, то есть, 12 величайших праздников. В народе день получил название Вторая Пречистая.

По православной традиции празднование длится 6 дней: от 5 по 10 сентября. Этот период включает в себя предпразднование и послепразднование. Предпразднование — один или несколько дней перед большими праздниками, во время которых к богослужениям уже прибавляются молитвы, посвященные определенному событию.

Что означает праздник Рождества Пресвятой Богородицы

История этого праздника не описана в Новом Завете, а основана на Церковном Предании. По преданию, Дева Мария родилась от благочестивых отцов Иоакима и Анны, которые долго были бездетны и молились Богу о потомстве. В это время им обоим явился ангел и возвестил, что они начнут и родят ребенка, который будет особенным перед Богом. Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима.

Согласно общепринятому преданию, дом Иоакима и Анны располагался в северо-восточной части Иерусалима, близко к Вифезде. На этом месте была построена базилика святой Анны, в крипте которой расположены древние подземные помещения. Православные же указывают место рождения Богородицы в непосредственной близости к Львиным воротам, где построен монастырь святой Анны и церковь Рождества Богородицы.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы начали чествовать как отдельный праздничный день во второй половине V века. Об этом свидетельствуют писания Константинопольского патриарха Прокла (439-446) и требник Папы Геласия (492-426).

Покровителем Рождества Пресвятой Богородицы является сама Богородица, которая покровительница и помощница людей во всех их потребностях. Она также покровительница сельского хозяйства, особенно виноградарства, и дарит благословения на новый урожай.

Как празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в Украине

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

У украинцев традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы тесно переплелись с народными обычаями. Верующие издавна называли этот праздник "Малой Пречистой" или "Второй Пречистой" по аналогии с "Великой (Первой) Пречистой", что чествует день Успения Девы Марии.

В древности крестьяне уже начинали готовиться к осени. В частности, убирали из огорода лук, забирали на зиму ульи, заканчивали все полевые работы в саду и поле. Часто в праздничный день ходили друг к другу в гости, накрывали богатый стол и чествовали молодоженов. Хлеборобы обязательно молились Пресвятой Деве, ведь она считается защитницей земледелия и урожая.

Что нельзя делать на праздник Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день есть некоторые запреты и ограничения, которые следует соблюдать:

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, таким как вспашка, копание, посадка и т.д. Это считается нарушением уважения к Богородице и неблагодарностью за ее благословение на урожай. Нельзя плохословить и ругаться, а также ссориться и оскорблять других людей. Это считается грехом и презрением к Богородице, которая является матерью милосердия и мира. Нельзя сметать на пол крошки с праздничного стола и нельзя есть мясо и пить алкоголь. Это считается проявление жажды и нескромности. Нельзя носить старую, неудобную и грязную обувь. Это считается признаком нечистоплотности и невнимательности к своему внешнему виду, а также неуважение к Богородице, которая является матерью красоты и чистоты. Родителям не рекомендуется купать ребенка. Это считается опасным для здоровья ребенка, а также нарушением традиции купать ребенка только в день его крещения. Нельзя делиться хлебом с чужими людьми, но можно поделить его с родными. Это считается проявление гостеприимства и семейной сплоченности, а также уважение к Богородице, которая является матерью хлеба жизни.

Также на Рождество Пресвятой Богородицы можно прочесть такую молитву:

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спаса душ наших. Аминь.

Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная.

Преславная Приснодива Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.