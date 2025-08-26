Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году: когда празднуем Вторую Пречистую по новому календарю

Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) 2025 года: дата / © Pixabay

В этот день верующие вспоминают мать Иисуса Христа, Пречистую Деву Марию. Они отправляются в церковь, чтобы помолиться Богородице и попросить ее защиты. В частности, беременные часто просят ее легких родов и здоровых детей. Больше о празднике рассказали в Волынской епархии Православной Церкви Украины.

Когда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году по новому календарю

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, а это значит, что даты большинства церковных праздников изменились на 13 дней назад.

Если раньше мы праздновали Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября, то теперь Вторая Пречистая приходится на 8 сентября.

Что мы знаем о празднике Рождества Пресвятой Богородицы: история

Родители Девы Марии, святой Иоаким и его жена Анна, жили в Назарете. Они долго не имели детей, но стремились стать родителями. Поэтому супруги начали ежедневно усердно молиться и просить Бога о ребенке. Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы там принести Господу свои дары. Однако священный отказался принять у него их, ведь у мужчины не было детей.

Праведная Анна стала еще сильнее молиться. Она призвала Божье милосердие на семью, умоляла получить от Господа благословение стать матерью. Наконец их молитвы были услышаны и архангел Гавриил принес счастливую весть: скоро супруги станут родителями девочки, ребенок которой позже спасет весь мир.

Как правильно молиться на Рождество Пресвятой Богородицы

О, Непорочная, Благословенная Дева Мария, у Господа прося святыми молитвами, Богу предана, Господом возлюбленная, избранная матерью Господа нашего Иисуса Христа по своей чистоте души и тела. Кто же прославил Тебя или не угодить, ведь Рождение Твое — это наше спасение. Прими молитву нашу от недостойных рабов Твоих, не отринь мольбы нашего сердца.

Тебя прославляем снова и снова, Твое величие воспеваем, к Тебе припадаем с умилением, как к скорой заступнице плодовит. Молим Тебя, выпроси у Сына Твоего Иисуса Христа, Бога нашего одарить нас недостойных благочестивой жизнью, да будет он жить мы, как угодно Богу нашему, и с пользой для душ наших. О, Пресвятая Дева Мария, Царица небесная, сжалься со всей милости Своей на рабов Твоих, к Тебе обращенных, которые не смогли еще завестись потомством, пошли Своим всесильным ходатайством исцеления от бесплодия.

О, Богородица, услышь наши молитвы, утоли скорбь и даруй мужество жить в счастье. Смиренно прибегаем к Тебе и молим, выпроси у Всемилостивого Господа нашего прощения за все грехи, нами совершенные по воле и без. И все, что в праведной жизни потребуется нам, выпроси у Сына Твоего, Христа Спасителя. Ты единственная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую смерть и введи в Царство Господне. Со всеми святыми молим Тебя непрестанно и прославляем единого Господа, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.