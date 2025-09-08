Рождество Пресвятой Богородицы: женщинам обязательно нужно сделать на Вторую Пречистую эти вещи

Рождество Пресвятой Богородицы 2025 / © unsplash.com

В христианской традиции Пресвятую Богородицу чтят не только как Матерь Иисуса Христа, но и как нежную покровительницу женщин и детей. Поэтому именно представительницам прекрасного пола следует особенно ощутить величие этого дня: посетить храм, помолиться за благополучие семьи, здоровье детей и поблагодарить Господа и Его Матерь за все полученные благодати.

Считается, что молитвы 8 сентября обладают особой силой: они помогают облегчить душевное бремя и дарят покой тем, кто искренне делится с Марией своими переживаниями. Когда-то девушки в этот день молились о счастливом замужестве, веря, что Богородица непременно услышит их просьбу.

Традиции праздничного стола

С давних времен на Рождество Богородицы готовили щедрый стол — это символизировало будущий урожай и достаток в доме. В то же время еда должна была быть постной: без мяса, молочных продуктов и алкоголя. Хозяйки подавали хлеб, каши, овощные блюда и медовое лакомство.

Семейные встречи и добрые дела

Еще одной доброй традицией было посещение родителей, дедушек и бабушек. Младшие проявляли уважение к старшим, слушали их советы и делились праздничными гостинцами. Такое внимание к родным считалось благословением на счастливую жизнь.

Приметы и обряды

Встречать рассвет у реки — хорошая примета. Незамужним девушкам это предвещало скорую свадьбу, а замужним женщинам — сохранение молодости и силы. Для этого нужно было умыться речной водой.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

Чего не следует делать

День Рождества Богородицы предстоит провести в тишине и гармонии. Запрещалось ругаться, ссориться или выполнять работу по дому. Все мысли и действия должны быть чистыми, а сердце открытым для добрых дел.

Молитва, которую нужно прочесть 8 сентября всем женщинам

Преблагословенная Дева Мария, Царица неба и земли, Твоему чудотворному образу припадая, растроганно взываем: сжалься милостиво на рабов Твоих и Твоим всесильным ходатайством сошедших кому нужна. Вся верных чада Святой Церкви спаси, неверных обрати, заблудших на путь правого наставления, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество во благо направ, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услышь, больных излечи, скорби утоли. Упаси, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестиво призывающих святое имя Твое и поклоняемся честному образу Твоему. Ты молитвами беззакония наши даром очищаешь, тем же Тебя припадаем и пока поем: отгони от нас всякого врага и супостата, всякой напасти и пагубного отчаяния — молитвами Твоими, подающими дожди своевременные и земли обильно творить в сердцах наших; мирно поживем во спасение душ наших, во благо ближних и во славу Господа, Ему ибо, как Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая принадлежит слава, честь и поклонение, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.