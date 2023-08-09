Рождество святителя Николая Чудотворца 2023 года: традиции, молитва, что можно и нельзя делать

Кроме Рождества Христова верующие празднуют дни рождения лишь нескольких святых (Иоанна Крестителя, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца). Рождество святого Николая приходится на 11 августа (с 1 сентября 2023 года на 29 июля).

Святой Николай или Николай Чудотворец — почитаемый среди верующих святой, память которого вспоминают несколько раз в год. Самый известный праздник – день святого Николая (19 декабря), но также мы вспоминаем Чудотворца 22 мая и 11 августа.

Рождество Николая Чудотворца: история

Родился святой Николай в 258 году в довольно бедной семье. Его родители, Нонна и Феофан, жили в небольшом городе Патар, близ Ликии. Они были благочестивыми христианами и долго просили Господа в молитвах, чтобы тот послал им ребенка. Бог подарил паре сына с одной просьбой – тот посвятит всю свою жизнь служению Его воле.

Именно так и произошло: всю свою жизнь святой Николай был предан Господу, много помогал людям, особенно бедным и нуждающимся. Стал он византийским епископом, а за добрые дела его часто называют миротворцем. Считают его и покровителем моряков. Чудотворцем же Николая назвали за множество чудес, которые он сотворил за свою жизнь.

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца? / Фото: Pexels

В этот день существует несколько правил, которые нужно соблюдать. В частности, верующие считают, что нельзя делать следующее:

физически работать в доме, в огороде или в саду;

заниматься любым видом рукоделия;

завидовать, ругаться, сплетничать;

давать взаймы деньги или брать их;

не оказывать помощь, если в ней нуждаются.

В то же время важно провести этот день в молитве, по возможности посетить богослужение.

Какие традиции на Рождество святителя Николая существуют

В этот день верующие обязательно посещают церковь. Но если у вас нет возможности или не позволяет здоровье, зажгите свечу перед иконой Николая Чудотворца и помолитесь. Он считается одним из ближайших к Богу святых, поэтому обращение к нему достаточно эффективно.

Народные приметы

Утренний туман указывает на большой урожай овса.

Овес второй раз зазеленел, осенью будет много дождей.

У леса очень мало грибов, зима будет снежной, морозной и очень холодной.

День теплый и идет дождь — урожай грибов будет большим.

Ливень обещает хороший урожай.

О чем молиться святому Николаю

В Рождество святителя Николая Чудотворца верующие обычно просят о его покровительстве, защите от невзгод и исцелении от болезней. Святой был миротворцем, поэтому у него также можно попросить о скорейшем окончании войны и наступлении мира.

О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и искренней молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и наглой смерти всякого человека защиты. И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Избавь нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительство Твое и помощь и Своя благодать и милость подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми.

Аминь.

Поздравления с днем Рождества Николая Чудотворца

В магический день Николая пусть сбываются все твои мечты, сказка становится действительностью, а чудеса ждут в самых неожиданных местах!

С Рождеством Николая Чудотворца / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с великим христианским праздником – Рождеством Николая Чудотворца. Пусть этот святой охраняет твой дом от зла и дарит благополучие. Николай слышит наши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

С Рождеством Николая Чудотворца / Фото: ТСН.ua

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С Днем Чудотворца небесного, с Днем Святого Николая! Да сохранит тебя и твоих родных от всего зла и поселит любовь в ваших сердцах!