Рождество в ночь с 24 на 25 или с 25 на 26 декабря: когда на самом деле праздновать главное церковное событие года

Когда празднуют Рождество по новому стилю / © pexels.com

Реклама

Рассказываем, на какую дату приходится Рождество 2026 года, когда готовить сочельник и почему раньше этот праздник в Украине праздновали 7 января.

Когда Рождество 2026: точная дата праздника

2026 Рождество Христово по новому церковному календарю приходится на пятницу, 25 декабря. Следовательно, Святвечер будут праздновать накануне — в четверг, 24 декабря.

Реклама

Это означает, что главные рождественские традиции, в частности, приготовление праздничного ужина и семейное собрание, по обычаю будут проходить вечером 24 декабря, а именно праздник Рождества — 25 декабря.

Реклама

Празднование против 26 декабря не является датой Рождества по новому церковному календарю. В то же время, отдельные религиозные общины, которые придерживаются старого стиля, могут сохранять привычную для них дату — 7 января.

Почему Рождество в Украине перенесли на 25 декабря

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для неподвижных праздников. Украинская греко-католическая церковь также ввела новый календарный стиль для большинства неподвижных праздников.

Поэтому даты многих церковных торжеств сместились. Рождество, которое по старому стилю приходилось на 7 января, теперь празднуют 25 декабря.

Следует понимать: речь идет не об изменении самого события или его религиозного значения, а об отличии календарных систем. Обе даты связаны с празднованием рождения Иисуса Христа, но соответствуют разным календарным традициям.

Реклама

В то же время, календарные изменения не означают, что все религиозные общины обязаны праздновать одновременно. Некоторые приходы и верующие продолжают придерживаться юлианского календаря.

Когда Святвечер 2026 года

Святвечер приходится на 24 декабря 2026 — день перед Рождеством по новому календарному стилю.

По украинской традиции, в этот вечер семья собирается за столом, на котором часто подают кутью, компот и другие постные блюда. Во многих семьях до ужина пытаются сесть после появления первой звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду.

Количество блюд и конкретные обычаи могут отличаться в зависимости от региона и родственных традиций. Распространенным обычаем остается приготовление двенадцати постных блюд, однако это не обязательно для каждой семьи.

Реклама

Сочельник имеет особое значение как время молитвы, примирения, памяти о близких и совместного ожидания Рождества.

Как украинцы празднуют Рождество: главные традиции

Рождество в Украине объединяет христианские обряды и народные обычаи, передающиеся из поколения в поколение.

Среди самых известных традиций:

Праздничный семейный ужин. Родные собираются вместе, готовят традиционные блюда и делятся хорошими пожеланиями. Кутья и компота. Эти блюда занимают особое место на столе во время Сочельника. Колядки. Дети и взрослые поют рождественские песни, прославляя рождение Христа и желая хозяевам благополучия. Рождественская звезда и вертеп. Колядники воспроизводят библейскую историю и несут известие о рождении Спасителя. Дидух. Традиционный оберег из колосьев символизирует благосостояние, урожай и связь поколений. Посещение храма. Для многих верующих важной частью праздника является рождественское богослужение.

В разных областях Украины обычаи могут иметь свои особенности. Однако основное содержание праздника остается неизменным: вера, надежда, любовь к ближним и радость встречи с родными.

Будет ли выходной на Рождество 25 декабря 2026 года

В 2026 году Рождество приходится на пятницу. Однако во время действия военного положения нормы о праздничных и нерабочих днях, предусмотренные статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, не применяются в общем порядке.

Поэтому 25 декабря не означает автоматического дополнительного выходного для всех работников. Фактический график зависит от условий работы, установленного режима и решений работодателя.

Перед планировкой отдыха следует проверить рабочий календарь своего учреждения или предприятия.

FAQ

Когда празднуют Рождество в Украине в 2026 году?

По новому церковному календарю Рождество празднуют 25 декабря 2026 года. В этом году оно приходится на пятницу, а Святвечер — на четверг, 24 декабря.

Рождество празднуют против 25 или 26 декабря?

По новому церковному календарю Рождество наступает 25 декабря, поэтому традиционный сочельник приходится на вечер 24 декабря. Ночь на 26 декабря не является датой Рождества по этому календарю.

Новости партнеров

Новости партнеров