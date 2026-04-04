Розовые крашанки - как покрасить яйца в такой цвет

Розовые пасхальные яйца имеют праздничный, стильный и одновременно очень весенний вид. Безусловно, такие яйца станут украшением праздничного стола на Пасху. Получить цвет можно с помощью натуральных ингредиентов.

Для покраски понадобятся:

6-8 яиц — желательно белых

3 большие свеклы

2 столовые ложки уксуса

Процесс окрашивания яиц

Помойте и отварите яйца до готовности. Извлеките из воды, вытрите бумажным полотенцем и оставьте, чтобы они полностью остыли. На мелкой терке натрите сырую столовую свеклу. Добавьте уксус и хорошо перемешайте. Переложите яйца к натертой свекле. Каждое яйцо окутайте этой свекольной массой. Оставьте яйца на 30-40 минут — если хотите получить нежно-розовый цвет. Для глубокого розового цвета оставьте на ночь. После этого каждое яйцо протрите бумажным полотенцем. По желанию яйца можно покрыть сусальным золотом.

