Розовые крашанки - как покрасить яйца в такой цвет
Розовый цвет получается нежным и праздничным – идеально для Пасхи.
Розовые пасхальные яйца имеют праздничный, стильный и одновременно очень весенний вид. Безусловно, такие яйца станут украшением праздничного стола на Пасху. Получить цвет можно с помощью натуральных ингредиентов.
Как легко покрасить яйца в розовый цвет дома, читайте в материале ТСН.ua.
Для покраски понадобятся:
6-8 яиц — желательно белых
3 большие свеклы
2 столовые ложки уксуса
Процесс окрашивания яиц
Помойте и отварите яйца до готовности. Извлеките из воды, вытрите бумажным полотенцем и оставьте, чтобы они полностью остыли.
На мелкой терке натрите сырую столовую свеклу. Добавьте уксус и хорошо перемешайте.
Переложите яйца к натертой свекле. Каждое яйцо окутайте этой свекольной массой.
Оставьте яйца на 30-40 минут — если хотите получить нежно-розовый цвет. Для глубокого розового цвета оставьте на ночь. После этого каждое яйцо протрите бумажным полотенцем.
По желанию яйца можно покрыть сусальным золотом.
