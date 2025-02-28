Розы будут радовать пышным цветом до самой осени: каким удобрением подкормить кусты весной

Весна – это лучшее время для подкормки роз, если внести удобрение под кусты в апреле-мае, они будут пышно цвести все лето и осень.
Рассказываем, какие удобрения нужно вносить под кусты роз весной, чтобы королева сада радовала цветом до глубокой осени.
Чем подкормить розы весной для продолжительного цветения: советы опытных хозяев
- Минеральные удобрения обязательно нужно кустам роз для пышного цветения. Их необходимо вносить вечером в сухую погоду перед набуханием бутонов. Фосфорно-калийная подкормка нужна для того, чтобы цветы образовали больше бутонов и быстро зацвели. Азотные удобрения добавляют для пышного цвета и крепких корней. Кальциевую селитру обычно вносят в период развития бутонов, а сульфат калия поможет защитить кусты от заболеваний.
- Древесная зола – это универсальное органическое удобрение, содержащее калий, кальций и фосфор. Его нужно вносить под кусты, когда набухают бутоны. Но не запрещается использовать такое удобрение и осенью, чтобы подкормить кусты. Розы подкармливают как сухой золой, так и раствором. Сухой пепел нужно разбрасывать вокруг куста и засыпать землей. Чтобы приготовить жидкое удобрение, нужно взять один стакан золы и развести в 10 литрах воды. Этим раствором необходимо опрыскать кусты роз. Для корневой подкормки на 10 литров воды нужно брать 2 стакана. Следует помнить, что опрыскивание нельзя проводить в жару, так как могут попечься листья. А также не следует делать процедуру вечером, потому что на кустах могут появиться грибковые заболевания.
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