Чтобы розы цвели все лето

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Эксперты поделились секретом продолжительного цветения роз. И это не только подкормка. Главным секретом непрерывного цветения является правильное и своевременное обрезание отцветших бутонов, а также регулярная подкормка.

Чтобы розы долго цвели, нужно постоянно обрезать отцветшие цветки

Ключевым моментом в уходе за розами, по мнению экпертов, является постоянное удаление отцветших цветков. Это те бутоны, которые полностью раскрылись, их лепестки становятся коричневыми и легко осыпаются. Важно не допускать, чтобы цветок полностью осыпался и осталась только семенная камера.

Почему это так важно? Если отцветший цветок не обрезать, растение направит все свои питательные вещества на созревание семян, то есть на образование потомства. В таком случае на этом побеге новые цветки уже не образуются. Наша задача — обеспечить обильное и непрерывное цветение.

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Когда вы обрезаете отцветший цветок, вы даете сигнал растению к пробуждению спящих почек в верхних междоузлиях (т.е. в местах, где от стебля отходят листья) под срезом. С этих почек начнут расти новые побеги, на которых со временем появятся свежие цветки.

Как правильно обрезать цветки роз

Если вы хотите насладиться красотой роз дома, лучше всего обрезать цветы, которые только что начали цвести, на расстоянии 30–40 см от самого цветка. Такой длины стебля хватит для букета, а обрезание будет все равно стимулировать образование новых побегов и цветов на кусте.

Если куст розы небольшой, можно просто обрезать отцветшие цветки над самым верхним листком. В междоузлиях под этим листом также проснутся почки, которые дадут новые побеги с цветами. Неважно, над каким листком вы срезаете — трехлистным или пятилистным. Важно то, что спящие почки есть во всех междоузлиях и активизируются после обрезания, обычно в двух-трех междоузлиях под срезом.

Избегайте слишком короткого обрезания. Если срезать побег очень низко, на кусте останутся только старые пятилистные листья, которые уже не так эффективно питают растение. В таком случае почки будут просыпаться дольше, и повторное цветение наступит только осенью. Хотя такие кусты будут низкими, если именно это ваша цель. Однако если обрезать только отцветшие цветки над последним листком, как описано выше, кусты будут оставаться высокими и пышными, а цветение будет продолжаться без остановки до самых морозов.

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Чем подкармливать розы для обильного цветения

Чтобы помочь розам после обрезания быстрее нарастить новые побеги и образовать больше цветов, их необходимо регулярно подкармливать. Рекомендуется делать это хотя бы раз в две недели.

Одними из лучших удобрений для этой цели, по мнению специалистов, являются:

Монофосфат калия. В его составе содержатся фосфор и калий, которые жизненно необходимы растению для формирования бутонов и обильного цветения. Для приготовления раствора добавьте две чайные ложки (или одну столовую ложку без горки) монофосфата калия на 10 литров воды.

Сульфат магния. Для лучшего усвоения всех питательных веществ добавьте к раствору монофосфата калия две чайные ложки (или полную столовую ложку без горки) сульфата магния.

Такая комплексная подкормка будет быстро стимулировать розы к наращиванию новых побегов и формированию бутонов.